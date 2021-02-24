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    首頁　>　政治

    下一步選桃園？林智堅：市民優先 有規劃會與大家報告

    新竹市長林智堅重申，眼前最重要是市政優先、市民第一，若他有什麼規劃，一定會第一時間和大家報告。（記者劉信德攝）

    新竹市長林智堅重申，眼前最重要是市政優先、市民第一，若他有什麼規劃，一定會第一時間和大家報告。（記者劉信德攝）

    2021/02/24 13:53

    〔記者楊淳卉／台北報導〕針對民進黨在新竹市長接班人選、及新竹市長林智堅是否可能參選下屆桃園市長議題，新竹市長林智堅今於民進黨中常會前受訪表示，在未來市長人選上，會聆聽市民聲音，找一個有願景熱情年輕的人選，符合市民的期待。他重申，眼前最重要是市政優先、市民第一，若他有什麼規劃，一定會第一時間和大家報告。

    林智堅表示，新竹市是很年輕的城市，也是人口持續正成長、移入人口也非常多的城市。這幾年來，在中央支持和新竹市努力，透過施政有感讓市民肯定，大家也重新認識新竹。市政工作是一棒接一棒，在未來市長人選上，會聆聽市民聲音，找一個有願景熱情年輕得人選，符合市民的期待

    林智堅表示，至於他的下一步，他都是和大家報告，他任期還一年多，眼前最重要是市政優先、市民第一，這是他擔任市長以來的目標，希望在這目標下，在各項建設，包括新竹輕軌及大車站計畫等，都可以得到中央支持核定後來持續推進，若他有什麼規劃，一定會第一時間和大家報告。

    被問到與鄭文燦互動，林智堅說，他與鄭文燦互動很緊密，因為桃、竹是共同生活圈，兩人最近一次碰面是上週，談的都是市政。過去以來，無論是新竹市辦理活動或建設工作，兩人都會充分討論，未來這樣的桃竹合作不會停下腳步。

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