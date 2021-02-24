為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國台辦嗆改國徽是鬧劇 綠委打臉︰盼中國放尊重不然反遭唾棄

    國民黨黨徽及國徽差別在於國徽中的「白日」形狀較小，而黨徽的青天白日是與邊緣相連。（圖取自國民黨駐美國總支部網站）

    國民黨黨徽及國徽差別在於國徽中的「白日」形狀較小，而黨徽的青天白日是與邊緣相連。（圖取自國民黨駐美國總支部網站）

    2021/02/24 13:49

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中華民國國徽與中國國民黨黨徽高度相似，造成台灣民眾混淆，時代力量日前提案要求內政部評估更改國徽，獲民進黨立委投票支持通過。中國國台辦發言人馬曉光今日批評，時代力量和島內相關政治勢力「相互勾結利用」，挑釁動作頻頻，不斷上演鬧劇；對此，民進黨立委陳歐珀反嗆，希望對岸尊重台灣社會多元意見，不要一直背道而馳，不然被世界唾棄的會是中國。

    對於立法院要求政府部門評估更改國徽，馬曉光今日直批，為撈取政治私利，罔顧民眾福祉，不惜加劇台灣社會撕裂和對立，島內輿論對此多有抨擊。我們相信，台灣社會各界和廣大民眾會識破這種拙劣表演。

    此外，立法院本會期將啟動修憲工程，立法院民進黨團日前表明若涉及敏感議題，民進黨不會走「極端主張」。馬曉光聞訊回應，「我們高度關注有關動向，堅決反對台灣任何修憲謀獨行徑」，包括為謀獨打開方便之門。這一立場態度是一貫的、明確的。

    曾舉辦多場修憲公聽會的民進黨立委陳歐珀今日受訪表示，民主是世界主要價值，修憲也是2300萬台灣人的權利和主張，任何的選項都不排除，會盡量避免引起其他國家或中國的誤解，會以更務實角度來修憲，尋求社會的共識。

    陳歐珀強調，現在最重要的是修憲門檻太高，修憲會以「台灣優先、務實修憲」來進行，中國不要一直恐嚇台灣的民意機構，要搞清楚台灣民意，立法院並不是政府部門；對於國台辦批立院提案要求官方評估更改國徽，陳歐珀說，希望他們尊重台灣社會多元意見，更尊重台灣民意，不然被世界唾棄的會是中國。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中方稱邱太三「這位先生」混淆九二共識與一國兩制 綠委：是習近平說的
    2021/02/24 12:38

    中方稱邱太三「這位先生」混淆九二共識與一國兩制 綠委：是習近平說的
    邱太三盼兩岸春暖花開 國台辦彈舊調：東風春露須回到九二共識
    2021/02/24 11:29

    邱太三盼兩岸春暖花開 國台辦彈舊調：東風春露須回到九二共識

    雙收益投資策略 更能廣納四方財
    立院通過評估改國徽引藍營反彈 鄭運鵬籲改黨徽：別佔國家便宜
    2021/01/30 13:15

    立院通過評估改國徽引藍營反彈 鄭運鵬籲改黨徽：別佔國家便宜
    政院：改國徽是高度政治議題須審慎評估
    2021/01/30 12:31

    政院：改國徽是高度政治議題須審慎評估
    政治今日熱門
    蓋東門又蓋新永和市場 桃市議員批浪費公帑
    2021/02/23 22:01

    蓋東門又蓋新永和市場 桃市議員批浪費公帑

    吳子嘉「亂爆料」告不告？ 陳時中罕見怒了：這個人我不想再談
    2021/02/23 18:35

    吳子嘉「亂爆料」告不告？ 陳時中罕見怒了：這個人我不想再談

    國民黨魁之爭 中市黨團總召爆：目前已穩定 3月中明朗
    2021/02/24 12:17

    國民黨魁之爭 中市黨團總召爆：目前已穩定 3月中明朗

    力抗中共封殺！謝志偉秀駐法代表「燙金Taiwan」賀年信
    2021/02/23 18:50

    力抗中共封殺！謝志偉秀駐法代表「燙金Taiwan」賀年信

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播