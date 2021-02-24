國台辦嗆改國徽是鬧劇 綠委打臉︰盼中國放尊重不然反遭唾棄

國民黨黨徽及國徽差別在於國徽中的「白日」形狀較小，而黨徽的青天白日是與邊緣相連。（圖取自國民黨駐美國總支部網站）

2021/02/24 13:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中華民國國徽與中國國民黨黨徽高度相似，造成台灣民眾混淆，時代力量日前提案要求內政部評估更改國徽，獲民進黨立委投票支持通過。中國國台辦發言人馬曉光今日批評，時代力量和島內相關政治勢力「相互勾結利用」，挑釁動作頻頻，不斷上演鬧劇；對此，民進黨立委陳歐珀反嗆，希望對岸尊重台灣社會多元意見，不要一直背道而馳，不然被世界唾棄的會是中國。

對於立法院要求政府部門評估更改國徽，馬曉光今日直批，為撈取政治私利，罔顧民眾福祉，不惜加劇台灣社會撕裂和對立，島內輿論對此多有抨擊。我們相信，台灣社會各界和廣大民眾會識破這種拙劣表演。

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此外，立法院本會期將啟動修憲工程，立法院民進黨團日前表明若涉及敏感議題，民進黨不會走「極端主張」。馬曉光聞訊回應，「我們高度關注有關動向，堅決反對台灣任何修憲謀獨行徑」，包括為謀獨打開方便之門。這一立場態度是一貫的、明確的。

曾舉辦多場修憲公聽會的民進黨立委陳歐珀今日受訪表示，民主是世界主要價值，修憲也是2300萬台灣人的權利和主張，任何的選項都不排除，會盡量避免引起其他國家或中國的誤解，會以更務實角度來修憲，尋求社會的共識。

陳歐珀強調，現在最重要的是修憲門檻太高，修憲會以「台灣優先、務實修憲」來進行，中國不要一直恐嚇台灣的民意機構，要搞清楚台灣民意，立法院並不是政府部門；對於國台辦批立院提案要求官方評估更改國徽，陳歐珀說，希望他們尊重台灣社會多元意見，更尊重台灣民意，不然被世界唾棄的會是中國。

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