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    談228受難者張七郎父子3人慘遭殺害 馬英九哭了

    前總統馬英九參加「二二八事件74週年追思暨座談會」，馬英九致詞時，一度哽咽。（記者王藝菘攝）

    前總統馬英九參加「二二八事件74週年追思暨座談會」，馬英九致詞時，一度哽咽。（記者王藝菘攝）

    2021/02/24 12:35

    〔記者鄭名翔／台北報導〕前總統馬英九今早出席台北市228協會舉辦的追思座談會，致詞時強調自己過去推動將補償條例改為賠償條例、消除受難者的叛亂註記，協助恢復名譽、成立228國家紀念館等；而談及228事件中慘遭殺害的張七郎父子3人，馬英九更眼眶泛紅、激動哽咽說，每次至張七郎父子墓前悼念時，看到其家屬至今仍難走出陰影，心中更是悲痛萬分。

    馬英九說，自美國求學返台後，便主張228事件一定要平反，否則台灣不會安定，因此從法務部長至總統任內便積極著手推動228平反工作，包括於2009年將補償條例改為賠償條例，訂出賠償基數10萬元，最高60個基數600萬元，消除事件期間的叛亂、叛徒註記，使受難者及家屬恢復名譽，並成立國家紀念館。

    馬英九表示，過去曾接觸許多228受難者家屬，其中花蓮醫師張七郎及兒子張果仁、張宗仁都在228事件中慘遭殺害，讓出身國民黨、曾任總統的他，對於當年國軍做出如此慘絕人寰之事，也沉痛不已；馬英九更哽咽說到，總統任內過去曾到鳳林鄉張七郎墓前悼念，聽聞張果仁遺孀多年來仍無法走出228的恐懼與悲痛，心中十分難過。

    馬英九強調，對於228事件，自己秉持「面對歷史、就事論事、是非分明」的態度，而對受難家屬則應「將心比心，療傷止痛」，過去也會針對中國六四事件發表談話，認為也可以此原則處理歷史傷痛，雖這樣做不代表就能獲得大眾諒解，但希望能讓社會記取教訓，不讓遺憾再重演。

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