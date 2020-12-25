退輔會派員駐外「再等等」 藍營擋下組織法

「退輔會組織法部分條文修正草案」今天排入立法院院會討論事項第5案，但國民黨團提出異議，立法院長游錫堃裁示交付黨團協商，草案未能在今天三讀。圖為國民黨立委曾銘宗等人留守議場。（記者方賓照攝）

2020/12/25 17:20

〔記者吳書緯／台北報導〕為強化與各國退伍軍人組織的聯繫與交流，立法院司法、外交聯席會日前初審通過「退輔會組織法部分條文修正草案」，今天排入立法院院會討論事項第5案，但國民黨團提出異議，立法院長游錫堃裁示交付黨團協商，草案未能在今天三讀，退輔會派員駐外一事需「再等等」。

立法院司法、外交聯席會日前初審通過「退輔會組織法部分條文修正草案」，明定未來退輔會可以派員駐境外辦事。退輔會副主委李文忠日前表示，若修法通過，最快在明年春季就可派兩員赴美，未來並優先派駐退伍軍人組織與退輔會有互動情誼的英、法、日3國。

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退輔會指出，修法緣起為美中關係扞格，而退輔會近年經營與美國各主流退伍軍人協會關係成績斐然，若能透過相關退伍軍人組織增加對派駐國的影響力，勢必可以提升我國與派駐國的實質交流機會，增進互動關係。

由於退輔會「組織法」並未訂定有關派員駐境外辦事法源依據，因此修法增列第四條之一，為應業務需求，得報請行政院核准，派員駐境外辦事，並依駐外機構組織通則規定辦理。

根據退輔會計畫，將派2位退輔會官員駐美國華盛頓，分別為簡任11至12職等1員、薦任8至9職等1員，將以公開、公正方式選拔具公務人員資格的國軍退除役官兵擔任駐外人員，並會在當地聘用1位雇員。

退輔會指出，第一年所需經費總計為新台幣2170萬4000元，主要分為人事費用1105萬4000元、業務費765萬元、一次性「開辦費」300萬元；駐美辦公地點就在駐美軍協組，由駐美代表處統一指揮。

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