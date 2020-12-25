國民黨公布「萊豬立委」、批「萊豬總統」 有意發動「割萊委」

立法院昨天通過開放進口萊豬，國民黨今日稱呼投下贊成票的民進黨立委為「萊豬立委」，並給蔡英文總統「萊豬總統」封號。（國民黨提供）

2020/12/25 10:51

〔記者施曉光／台北報導〕針對立法院昨天表決通過萊豬進口等相關法案與行政命令，國民黨上午召開「民進黨萊豬立委一一現形，人民終將反撲」記者會，公布昨日投下贊成票的民進黨籍「萊豬立委」照片，並稱呼蔡英文總統為「萊豬總統」，該黨批評民進黨團以多數暴力輾壓近7成反對萊豬進口的民意，甚至不顧校園食安，寧願順從黨意，也不願守護台灣下一代的健康。

國民黨革命實踐研究院院長羅智強表示，人民不是束手無策，除了透過公投，另一個就是罷免，未來將透過各地發起「割萊委行動」，他自己則將發動罷免民進黨台北市立委吳思瑤。

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國民黨文傳會主委王育敏表示，國民黨推動的主軸是公投，至於罷免「萊委」，如果未來各地國民黨公職與基層力量支持罷免案，國民黨中央都會予以尊重，因為這是人民的權力。

王育敏表示，台灣民意就是反對、不吃萊豬，民進黨就是要與民眾作對，蔡英文總統則是護航萊豬最代的推手，因此蔡英文已經成為「萊豬總統」，她並提醒中選會別想以行政技術干擾國民黨的公投提案，希望中選會儘快完成審議，讓國民黨可以展開第2階段連署行動，未來一定會遍地開花。

國民黨表示，展現直接民主的人民意志，是打臉這些「萊豬立委」最佳方式，該黨將全力號召「公投綁大選」、「護食安」等兩項公投的第2階段連署，呼籲全民於明年8月28日透過公投表達立場。

國民黨革命實踐研究院院長羅智強表示，人民不是束手無策，除了透過公投，另一個就是罷免，未來將透過各地發起「割萊委行動」，他自己則將發動罷免民進黨台北市立委吳思瑤。（資料照）

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