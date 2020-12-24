開放萊豬！蔡英文：今年將是獲得更多國際空間的關鍵一年

蔡英文（見圖）提到，今年不但是團結防疫的一年，也會因萊豬進口通過，克服困難貿易問題，成為在國際上獲得更多空間的關鍵一年。（資料照）

2020/12/24 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕開放萊豬進口今（24）日在立院表決後闖關成功。總統蔡英文也特別感謝所有今天在立法院盡責完成行政命令審查的立委們，以及行政院長蘇貞昌和行政院團隊，強調接下來也會用行動確保食安；更提到今年不但是團結防疫的一年，也會因萊豬進口通過，克服困難貿易問題，成為在國際上獲得更多空間的關鍵一年。

蔡英文發文表示，美豬美牛議題歷經了三任總統，卻遲遲不能解決，成為了台美間貿易困難的問題所在，但對她來說，「貿易就是有來有往，任何協議，都不會只合一方的意。」

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蔡英文提到，有人批評民進黨前後言行不一，但她不同意。她指出，2009年的美牛抗爭，當時針對的是「狂牛症問題」，才有後來的「三管五卡」；而2012年前總統馬英九想開放含萊劑美豬美牛，則引發了民眾質疑萊劑容許值並沒有國際標準可遵循。她更說道，在2012年7月，CODEX公布了萊劑容許值標準，民進黨就也立即改變態度，接受開放了美牛，而當時美豬因憂慮衝擊養豬產業，所以暫時沒有開放。

蔡英文認為，從美牛大幅進口的趨勢來看，民眾對萊劑的擔憂也緩解了不少，而養豬產業問題也因口蹄疫拔針、台灣豬重新恢復出口，及政府投入百億強化養豬產業競爭力等結果，使國人疑慮慢慢降低，因此才決定向國際社會邁出台灣願意、也有能力解決困難貿易問題的關鍵一步。

蔡英文說，接下來政府更會做好嚴格把關，讓大家都能清楚判斷豬肉來源，也有充分自由的選擇，更能吃得安心。她也感謝今天在立法院所有盡責完成行政命令審查的立委，和全力將配套做好的蘇貞昌及行政院團隊；接下來也會用行動確保食安，「清楚標示、嚴格把關」，請國人放心。

蔡英文最後也說，開放市場這個決定，將是未來台灣國際經貿走向世界的關鍵，讓未來的台灣人想到2020這一年時會記得，今年不但是團結防疫的一年，也是克服困難貿易問題，在國際上獲得更多空間的關鍵一年。

「蔡英文 Tsai Ing-wen」臉書專頁全文

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