人民幣數位化 海基會：與中共社會監控連結

海基會今日（24）舉行顧問會議探討「中國人民幣數位化成敗關鍵及其影響」，有顧問建議海基會持續追蹤「數位貨幣與中共社會監控連結程度」。（海基會提供）

2020/12/24 20:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海基會今日（24）舉行顧問會議探討「中國人民幣數位化成敗關鍵及其影響」，海基會秘書長詹志宏表示，中國正以國家力量實質推動人民幣數位化，對兩岸經貿、台商經營、台灣整體發展將造成何種影響，值得高度關注；有海基會顧問建議，應持續追蹤「數位貨幣與中共社會監控連結程度」。

海基會表示，海基會顧問有討論出共識，對於人民幣數位化議題，必須放在國際戰略角度持續觀察與評估。據悉，人民幣數位化目前只在中國少數城市測試的階段。

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由於中國已對未來設定長期的國家發展目標，在營造和爭取全球政治、經濟主導地位過程中，人民幣國際化目前非一路平順，一帶一路為國際化的開路功能顯然遇到阻礙。

海基會提及，因此，發展中國境內數位化及將來透過與一帶一路計畫結合，推進人民幣數位化的跨境整合運用，或許是為實現人民幣國際化找尋另一個出路，另一個助力。

海基會指出，有多位海基會顧問關切，兩岸經貿及人民往來高度密切，一旦人民幣數位化逐步擴大推動，對於大陸台商、台灣民眾，乃至於兩岸經貿整體往來，必然發生直接或間接影響。

他們建議，對於數位貨幣與實體貨幣如何分別管理、數位貨幣可能運用的範圍與限制、數位貨幣與中共社會監控連結程度如何、數位貨幣跨境運用與結算的進展與跨國規範、數位貨幣與防偽技術的發展、數位貨幣的資安防護能力，海基會有必要持續追蹤。

另有顧問提及，人民幣數位化要成功向各國跨境運用，前提是要有高度的金融自由化體系，中國要如何從現有高度監理體系轉向自由化，值得觀察。

詹志宏在結論指出，海基會站在兩岸交流互動第一線，高度關注中國發展情況，近期以來，海基會已先後針對內循環、人民幣數位化等議題進行多次研討，目的就在提前掌握中國可能的發展趨勢。

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