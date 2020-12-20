共軍稱戰車巷戰演習成功 前政戰學院院長：到台灣是找死

中國解放軍近日釋出「城市攻防戰」演習影片，被認為是針對台灣。中共戰車示意圖。（路透檔案照）

2020/12/20 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國媒體《騰訊網》11日報導，解放軍陸軍第72集團某旅近日在杭州某街頭進行「城市攻防戰」，其中出動了數輛96A式坦克，這是解放軍首度公開96A巷戰畫面，被認為是針對台灣。國防大學政戰學院前院長余宗基對此直言：「找死。」

中國解放軍「城市攻防戰」演習影片中，解放軍分成紅、藍兩軍。紅軍為進攻方，共70人裝甲車6輛，藍軍為防守方，有兵力230人和30輛裝甲車，佔據了制高點、做好防禦準備。經過一番激戰，在兵力和裝備都未佔優勢的紅軍竟把藍軍指揮員們團團包圍，解放軍進攻一方大獲全勝。

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余宗基18日在《三立新聞台》政論節目「新台灣加油」說：「他（中國）第一個不瞭解台灣，我們台灣基本上可以上來的紅色灘岸沒有幾處，那現在台灣因為在整個環島的高架公路，事實上就是我們戰時，最好的路障與屏障，所以即使他戰車上得來，他也進不來，為什麼，這個時候我們所有的高架道路就是最好的阻隔。」

余宗基提到：「所以那另外一個就是說，現在的這個戰車，那個思想還在一戰、二戰的時代，現在的戰車不會在城鎮裡頭，因為你等於找死，以我們台灣，我們自己發展的紅隼標槍（可以對付中共戰車），而且你看我們的，台灣的各個城鎮都是高樓大廈，那坦克最怕的就是它從中間（被）擊落，所以我們只要用這種輕鬆的反裝甲，任何的高樓都可以讓他進來的坦克自己找死。」

王臻明：原來軍方真想過這戰術

聽完余宗基發言，軍事專家王臻明在臉書表示：「原來軍方還真的想過這個戰術，西部濱海快速道路從新北市一直蓋到台南市，基本上沿著海岸線走，大部份是高架，真到了不得已的時候可以拿來當『大西洋長城』，幾千萬噸的混凝土，敵方戰車就算能上得了海灘，應該也是爬不過這個巨大的路障。」

王臻明表示，電視機前的觀眾大概都沒有聽懂余前院長在講什麼，不過，王也坦言「以前聽到這個說法時，還以為只是大家在開玩笑。」王也強調，利用高架公路當路障，「這是最後不得已的手段。」

余宗基認為，中共戰車若進入台灣城市，等於找死。（圖取自新台灣加油）

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