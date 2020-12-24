為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黎智英保釋條件嚴苛 陸委會籲中方勿變本加厲打壓民主人士

    壹傳媒集團創辦人黎智英被捕後，昨日獲香港法院有嚴苛條件的保釋。對此，陸委會發言人邱垂正今日表示，不要再變本加厲，打壓追求核心價值的民主人士。（記者陳鈺馥攝）

    壹傳媒集團創辦人黎智英被捕後，昨日獲香港法院有嚴苛條件的保釋。對此，陸委會發言人邱垂正今日表示，不要再變本加厲，打壓追求核心價值的民主人士。（記者陳鈺馥攝）

    2020/12/24 18:17

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕壹傳媒集團創辦人黎智英被捕後，昨日獲香港法院有嚴苛條件的保釋。對此，陸委會發言人邱垂正今日表示，不要再變本加厲，打壓追求核心價值的民主人士。

    邱垂正提及，新聞自由、言論自由是普世共同價值，司法獨立更是法治社會的根本。上述所說的，這些都是香港成為國際金融中心不可或缺的優勢條件，我們還是要呼籲相關方面，應該保障人民基本自由權利，尊重司法獨立，不要再變本加厲，打壓追求核心價值的民主人士。

    對於香港區議員被DQ，如何看待香港近期局勢？邱垂正談及，最近香港局勢嚴峻及持續惡化，中共在香港強推「港版國安法」實施後，已經對香港自由民主帶來無可彌補的傷害，對於香港選委會、區議會進行一些干預或制度變革。

    邱垂正指出，區議員是港人直接選舉一人一票產生，具有民意代表性，我們呼籲相關方面不應貿然取消民選議員的參政權，相關後續都會持續關注情勢的發展。

    邱垂正提及，最近有看到香港推出一些法令，比如可直接裁定緊急法，對於禁止蒙面的規則，也就是都不能蒙面。在這種情況底下要再次表示遺憾，也擔憂未來緊急法會遭到濫用，限制香港人各種自由權利，影響香港的形象及國際金融中心地位。

    邱垂正強調，我們還是要誠懇呼籲相關各方，應該確保基本法所賦予港人的自由、公民權利。

    此外，為杜絕「假港資、真中資」來台，關於「香港澳門關係條例」相關修法進度？陸委會回應，最近也有一些假港資、真中資的案件，都會強化安全管理，對於修法最近有與相關單位研議，有具體方案會對外說明，現在還在研議中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    條件嚴苛 黎智英千萬港幣交保
    2020/12/24 05:30

    條件嚴苛 黎智英千萬港幣交保
    保釋條件嚴苛形同軟禁 黎智英23日深夜步出法院
    2020/12/24 00:21

    保釋條件嚴苛形同軟禁 黎智英23日深夜步出法院

    存投組 股債穩波動
    黎智英獲准1千萬港幣交保 不得離家、使用社交媒體發文
    2020/12/23 16:11

    黎智英獲准1千萬港幣交保 不得離家、使用社交媒體發文

    搶看年末聚餐寶典　「它」風味圓潤百搭餐
    政治今日熱門
    民進黨中市議會黨團總召 3人協調由謝明源擔任
    2020/12/23 20:35

    民進黨中市議會黨團總召 3人協調由謝明源擔任

    林姿妙上任2周年！藍營讚「親民縣長」 綠營批「拿香跟拜」
    2020/12/23 19:12

    林姿妙上任2周年！藍營讚「親民縣長」 綠營批「拿香跟拜」

    姚文智復出了！臉書闊別4個月 發文呼籲這件事
    2020/12/23 21:18

    姚文智復出了！臉書闊別4個月 發文呼籲這件事

    林姿妙、江聰淵打對台 2022宜蘭縣長選戰揭序幕
    2020/12/23 18:59

    林姿妙、江聰淵打對台 2022宜蘭縣長選戰揭序幕

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播