黎智英保釋條件嚴苛 陸委會籲中方勿變本加厲打壓民主人士

壹傳媒集團創辦人黎智英被捕後，昨日獲香港法院有嚴苛條件的保釋。對此，陸委會發言人邱垂正今日表示，不要再變本加厲，打壓追求核心價值的民主人士。（記者陳鈺馥攝）

2020/12/24 18:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕壹傳媒集團創辦人黎智英被捕後，昨日獲香港法院有嚴苛條件的保釋。對此，陸委會發言人邱垂正今日表示，不要再變本加厲，打壓追求核心價值的民主人士。

邱垂正提及，新聞自由、言論自由是普世共同價值，司法獨立更是法治社會的根本。上述所說的，這些都是香港成為國際金融中心不可或缺的優勢條件，我們還是要呼籲相關方面，應該保障人民基本自由權利，尊重司法獨立，不要再變本加厲，打壓追求核心價值的民主人士。

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對於香港區議員被DQ，如何看待香港近期局勢？邱垂正談及，最近香港局勢嚴峻及持續惡化，中共在香港強推「港版國安法」實施後，已經對香港自由民主帶來無可彌補的傷害，對於香港選委會、區議會進行一些干預或制度變革。

邱垂正指出，區議員是港人直接選舉一人一票產生，具有民意代表性，我們呼籲相關方面不應貿然取消民選議員的參政權，相關後續都會持續關注情勢的發展。

邱垂正提及，最近有看到香港推出一些法令，比如可直接裁定緊急法，對於禁止蒙面的規則，也就是都不能蒙面。在這種情況底下要再次表示遺憾，也擔憂未來緊急法會遭到濫用，限制香港人各種自由權利，影響香港的形象及國際金融中心地位。

邱垂正強調，我們還是要誠懇呼籲相關各方，應該確保基本法所賦予港人的自由、公民權利。

此外，為杜絕「假港資、真中資」來台，關於「香港澳門關係條例」相關修法進度？陸委會回應，最近也有一些假港資、真中資的案件，都會強化安全管理，對於修法最近有與相關單位研議，有具體方案會對外說明，現在還在研議中。

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