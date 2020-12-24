條件嚴苛 黎智英千萬港幣交保

香港「壹傳媒」創辦人黎智英獲准以一千萬港幣交保，昨晚十一時許在律師陪同下離開法院。（法新社）

2020/12/24 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港「壹傳媒」創辦人黎智英先後被控欺詐、勾結外國勢力危害國家安全等罪，並連續被拒絕保釋。他廿三日再向高等法院聲請保釋候審，經歷長時間的討論，最後法官裁定黎兩案各五百萬元港幣，也就是一千萬港幣（約台幣三千六百三十萬元）交保，但保釋條件嚴苛，須居家候審，形同軟禁，且不得使用社交媒體，也不可以任何形式接觸外國官員。

被收押20天後 終於能離開監獄

控方香港律政司不服法官批准保釋，向終審法院提出上訴，要求維持羈押黎智英，但法官在聽取陳詞後拒絕受理。黎智英被收押廿天後，終於能離開監獄及法院。

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黎智英本月三日被控涉嫌欺詐罪，遭扣查整夜，當天保釋候審被拒，案件推遲至明年四月十六日再訊；在押期間，他又被香港警方加控「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，持續不得保釋，此案也於明年四月才再做提訊。黎智英廿三日就此兩案向高等法院聲請保釋候審，由「香港國安法」指定法官李運騰負責處理。

陳日君三擔保人 各交十萬港幣

經過一整天的陳述，法官批准黎智英保釋，每案五百萬港幣、共一千萬港幣交保，另三名擔保人各提交十萬港幣，據知三人為榮休主教陳日君樞機、律師何俊仁及香港浸會大學客席教授吳明德。黎保釋期間每週要到警署報到三次，除報到及到法庭應訊外，必須留在住所，不得離家，並要交出旅遊證件，也不得使用社交媒體、接受採訪、發表文章，也不可以任何形式接觸外國官員。

不得以任何形式 接觸外國官員

黎智英十二日被上銬、腰纏鐵鍊被移送，被當重刑犯對待，引起國際媒體關注，歐美政要聲援促港府放人。彭博分析，黎智英受審可印證香港這半年間有多大的改變，過去數十年香港一直享有中國所沒有的自由，現在卻有市民因為發表政治異見被當成威脅中共的存在，違反了當初中國接受香港主權所做的「一國兩制」承諾。

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