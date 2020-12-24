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    民眾黨團掛耶誕襪表訴求 高虹安唱萊豬耶誕歌

    立法院24日將處理攸關萊豬進口的9項行政命令和學校衛生法修正草案等法案，民眾黨立委們在立法院外，唱聖誕歌，在拒馬上掛上聖誕襪表達不滿。（記者王藝菘攝）

    立法院24日將處理攸關萊豬進口的9項行政命令和學校衛生法修正草案等法案，民眾黨立委們在立法院外，唱聖誕歌，在拒馬上掛上聖誕襪表達不滿。（記者王藝菘攝）

    2020/12/24 10:59

    〔記者吳書緯／台北報導〕立法院院會今將表決萊豬9項行政命令及相關議案，立院民眾黨團5席立委上午在黨團辦公室外的拒馬掛上耶誕襪，放入針對萊豬「明白標示」、「源頭管理」等5項訴求盼能落實；民眾黨團總召賴香伶對執政黨立委喊話，能以民意為依歸，民眾黨立委高虹安則是高唱「萊豬版」耶誕歌曲，「豬要標～豬要標～萊豬就要標」。

    立法院院會今天將上演表決大戰，國民黨原在立法院外發起群眾運動，使得警方22日起就在立院周邊架起大型拒馬層層戒備。

    今天是平安夜，民眾黨團今天上午在進入議場前舉行「七成民意進國會 我們不要萊豬聖誕禮！」記者會；賴香伶表示，今年的平安夜特別讓大家不平安、不心安，除了疫情有新的狀況，食安政策的決戰點也在今天，無論是修法或是行政命令，都希望能夠撤回，這樣今天的平安夜才是帶給國人平安的一夜。

    民眾黨團5位立委分別將寫有「明白標示」、「源頭管理」、「赴美查廠」、「c.c.c code」與「法制作業」的字卡，放入5個耶誕襪中，並掛在黨團前的拒馬上，訴求請民進黨回應人民需要，而不是讓大家強迫中獎。

    高虹安則是唱起「萊豬版」的耶誕歌曲，歌詞變成「豬要標，豬要標，萊豬就要標，民眾健康不能換，萊豬就要～標。嘿！」

    蔡壁如表示，進入議場假如無法擋住表決，就會要求記名表決，讓國人可以清楚看到是誰不顧國人的健康，讓國人吃萊豬這件事情，至於萊豬公投部分，黨團會再討論。

    民眾黨立委們在立法院外，在拒馬上掛上聖誕襪表達不滿。（記者王藝菘攝）

    民眾黨立委們在立法院外，在拒馬上掛上聖誕襪表達不滿。（記者王藝菘攝）

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