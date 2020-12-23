保護國產豬？國民黨立委鄭正鈐提案「禁萊豬被豬隻吃下肚」

立法院23日將處理攸關萊豬開放的各項規定，各黨立委提出附帶決議數破百，有立委提案「禁止萊豬混入廚餘被國內豬隻吃下肚」，藉此保證國產豬「萊克多巴胺零檢出」。圖為國內養豬場。（資料照，記者王峻祺攝）

2020/12/23 19:42

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院院會明（23）日將處理攸關萊豬開放的各項規定，朝野皆甲級動員備戰，各黨立委提出附帶決議數破百，內容天馬行空、幽默有趣。國民黨立委鄭正鈐就提案，為確保國人食用國產禽畜產品的信心並維護我國畜牧產業發展，提案要求衛福部提出具體可行方案，「禁止萊豬混入廚餘被國內豬隻吃下肚」，藉此保證國產豬能「萊克多巴胺零檢出」。

明將審查的行政命令有八項隸屬衛環委員會、一項分屬經濟委員會，光是衛環委員會各黨委員提出的附帶決議即高達102案，經委會則有近30個，光是宣讀可能就要耗上近三小時，決議案內容五花八門，也有部分委員辦公室直接複製貼上、重複提出多個決議案。

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其中，國民黨立委洪孟凱提案指，萊豬擴大開放的同時，卻缺乏對衛生及醫事機構中保護妊娠懷孕產後婦女的積極作業，可能導致月子餐中的肉品、肉臟因此存有萊克多巴胺動物用藥的風險；洪孟凱提案要求相關主管機關，應落實月子餐中不可使用含有萊克多巴胺動物用藥的畜產肉品；他同時也提案要求「病患餐」應比照辦理。

同樣類似的提案，時力立委王婉諭則是明確的對衛福部提出要求，指產後護理之家與月中應採用優質國產牛、豬，並注意原產地來源標示；提案也要求衛福部，應制定相關管理規範，於兩個月內送交書面報告予衛環委員會。

此外，鄭正鈐另並提案，要求衛福部應做好源頭管理，在含有萊克多巴胺肉品及其加工製品包裝上，「加註類似吸菸過量有害健康」的警語標示，以肉眼可辨識的明顯字體，強調「食用萊克多巴胺對人體可能產生的危害」等警語標示。

另，國民黨立委曾銘宗、林德福、費鴻泰、賴士葆、無黨籍立委高金素梅並提案要求，衛福部應按季公布進口萊豬的進口商名稱、數量等資料。

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