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    國民黨高市黨部「打捷」加溫 批繼續消費韓國瑜

    無黨籍立委林昶佐（左三）串聯民代，力挺高雄市議員黃捷（左四）。（記者陳志曲攝）

    無黨籍立委林昶佐（左三）串聯民代，力挺高雄市議員黃捷（左四）。（記者陳志曲攝）

    2020/12/23 23:57

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕罷免高雄市議員黃捷成案，將於明年2月6日投票，國民黨「打捷」力道逐漸增溫，高雄市黨部主委李哲華今再批黃捷上節目，還繼續消費前市長韓國瑜，是對韓國瑜有特殊情感嗎？至於民進黨高市黨部與多位前時代力量民代，則持續聲援黃捷。

    對於今天爆出黃捷涉入時代力量人頭黨員疑雲，全案移送檢調，李哲華表示，就算黃捷已退出時代力量，還是要誠實面對過去。日前黃捷才自稱是優質議員，如果真的是優質議員，為何要搞「人頭黨員」？

    李哲華說，黃捷上電台節目，還不斷繼續消費前高雄市長韓國瑜當話題，「黃捷是否對韓國瑜市長有特殊情感？」他提醒說：「現任高雄市長叫陳其邁，黃捷不好好監督執政的陳市長，反而一天到晚左一句韓國瑜、右一句韓市長，難道沒有韓國瑜，黃捷就不會當議員了嗎？」

    李哲華表示，以前黃捷酸鳳山的「鳳」字很難寫，要大家連署罷免時多注意，想不到罷捷公民團體不負「捷」望，不但提交4萬多份二階罷免連署書，並順利往第三階段罷捷案投票邁進，可見鳳山人已對黃捷的問政表現打上0分。

    另一方面，身兼民進黨高市黨部主委的立委趙天麟，前天已表態力挺黃捷，強調韓國瑜被罷免，是因為落跑選總統，針對黃捷的報復性罷免欠缺正當性，呼籲鳳山市民留下這位好議員。

    無黨籍立委林昶佐今天也號召民進黨立委賴品妤、洪申翰，無黨籍台北市議員林穎孟、林亮君、黃郁芬、基隆市議員張之豪、苗栗縣議員曾玟學等人，在立院召開「站出來！全國進步議員委員挺黃捷」記者會，林昶佐直言，國民黨在鳳山傳統政治網路綿密，黃捷一人很難對抗，呼籲大家協助揪朋友力挺。

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