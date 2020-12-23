蔡易餘批長榮因台灣防疫獲利 卻要人民承受不利益

民進黨立委蔡易餘（左）質詢民航局長林國顯。（記者謝君臨翻攝）

2020/12/23 16:51

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣長達253天沒有武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）本土確診病例的紀錄，因長榮航空紐西蘭籍機師違反防疫規定而破功，引發眾怒。民進黨立委蔡易餘今質詢時，批評長榮因台灣防疫得宜獲利，卻要人民承受風險，並質疑交通部是否善盡監督管理；交通部次長祁文中說，會檢討律定更嚴的管理作為。

立法院司法及法制、交通委員會聯席會議今審查「交通部民用航空局組織條例第6條條文修正草案」等案，祁文中等人列席報告並備質詢。會中，朝野立委均關注案765、紐籍機師傳染武漢肺炎給案771、廣達集團女員工一事。

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蔡易餘質詢指出，在武漢肺炎影響下，全球只有4家航空公司賺錢，其中兩家是長榮與華航，它們之所以還能獲利，是因為全民共體時艱，一起拚防疫；但紐籍機師卻踐踏制度給他的好處，且長榮、華航也因台灣防疫得宜獲得利益，卻要人民承受風險，交通部對長榮、華航有無善盡監督管理，大家有很大的疑慮。

祁文中說，交通部尊重航空公司對機組員的管理，至於交通部對航空公司的監督管理部分，將會律定更嚴的管理作為，正在檢討，而對於航空公司無法落實監督管理的部分，也會有所作為。

此外，針對日前華航貨機新塗裝缺乏台灣意象引發爭議，會中也通過民進黨立委陳素月所提出的臨時提案，建請交通部參酌2007年經濟部中國石油股份有限公司更名為台灣中油股份有限公司的模式，由機身塗裝變更為CAL、TAIWAN著手，在不影響華航國際航權的情況下，強化台灣辨識度。

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