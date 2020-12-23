藍營議員質疑中央隱匿疫調 她提3點稱勿扣帽子羞辱防疫醫師

社會民主黨籍台北市議員苗博雅在今日下午的質詢上問出重要3點，認為「防疫要科學，不要政治操作」。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2020/12/23 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕指揮中心昨日公布染疫紐籍機師案765於12月8日至11日的活動軌跡，但國民黨籍北市議員徐巧芯今日爆出，案765還曾在9日、10日去過其他地點質疑「為何流行疫情指揮中心的疫調只公布一半？」引發爭議。對此，社會民主黨籍北市議員苗博雅表示，自己在下午的議會質詢上，已針對此，問出重要3點，強調「防疫要科學，不要政治操作」。

徐巧芯今日在臉書上貼出另一張詳細疫調圖表，內容顯示案765還曾在9日去過日本交流協會、10日則去過台北車站東地下停車場、象山步道等地，使許多民眾質疑「指揮中心為什麼沒有公佈長榮（紐籍）機長12月9日的行蹤？是不是隱匿」？

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苗博雅表示，她在今日的議會質詢上詢問副市長黃珊珊後得到重要3點。首先，公布病患足跡的權限在中央，哪些地點需要公布，是依「防疫醫師的專業判斷」為準；第二，中央在21日、22日，調查到確診患者的足跡後，都「即時」通知台北市政府消毒，而台北市政府也立即確實完成；最後，因9日至今（23）日，剛好是潛伏期14天，若9日有人因為和紐籍機長接觸而感染，現在應該已經發病。此外，北市衛生局也表示，目前沒有接獲足跡在9日和紐籍機長重疊的疑似個案通報。

綜合上述，苗博雅表示，以現今的科學證據顯示，武漢肺炎染疫後，經過14天都未發病而還有傳染力的機率非常低。若到23日，都沒有因為去過9日足跡地點而染疫的個案，應該就沒有傳播鏈的存在。她認為，台灣的防疫成果世界有目共睹，國人應該尊重防疫醫師的專業判斷。不要用政治力加以干擾，過往台灣也有本土案例，但在全民同心配合之下，仍然創造了世界最長的零本土病例紀錄。

她強調，防疫不能多頭馬車，中央地方應該同心協力，不該用政治力對專業的防疫醫師施壓。在病毒面前，科學才是最重要的防疫武器，「政治人物不該散播無謂的恐慌，以免重創台北的經濟，更不該動輒用隱匿的大帽子，羞辱防疫醫師」，只要持續邊境嚴格管理，國境內人人口罩戴好戴滿，勤洗手。全民同心，台灣就能度過難關。

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