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    紐籍機師隱瞞疫調、被爆辱醫護 林楚茵氣炸臉書開飆

    民進黨立委林楚茵在臉書痛批不配合疫調的紐籍機師「視他人生命安全如無物的禍首」，建議長榮航空應對他「重罰開除並求償」之外，國籍航空也該對他「永不錄用」。資料照。（記者廖振輝攝）

    民進黨立委林楚茵在臉書痛批不配合疫調的紐籍機師「視他人生命安全如無物的禍首」，建議長榮航空應對他「重罰開除並求償」之外，國籍航空也該對他「永不錄用」。資料照。（記者廖振輝攝）

    2020/12/23 11:33

    〔即時新聞／綜合報導〕國內昨出現1例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例，終結253天零確診紀錄。確診女子是先前案765的紐西蘭籍機師的接觸者，由於這名紐籍機師確診後拒不配合疫調工作，甚至疑似在隔離病房對醫護人員惡言相向，惹怒台灣民眾。民進黨立委林楚茵也開飆，「視他人生命安全如無物的禍首」，建議長榮航空應對他「重罰開除並求償」之外，國籍航空也該對他「永不錄用」，政府直接列為「不受歡迎人物」。

    案765的紐籍機師在機上執勤時，就出現症狀狂咳，卻不配戴口罩，傳染給另外2名同事，釀成機上群聚感染，在接受疫調時，謊稱「想不起來」，未誠實透露案771本土病例接觸史，導致防疫破口長達10天，甚至在22日有網友上PTT爆料，稱染疫機師入住負壓病房時態度囂張，大發脾氣，拒絕配合醫師和護理師，他自認沒染疫，稱台灣人惡意中傷，用假的檢驗報告，硬把他抓進醫院。

    對此，立委林楚茵今日在臉書氣憤指出，這名外籍機師不僅不遵守防疫原則，確診後更不配合疫調，甚至還汙衊醫護及台灣，如此「視他人生命安全如無物的禍首，會是一個遵守飛安的好機師嗎？」，要求長榮航空應做台灣企業防疫的表率，「對其重罰開除並求償」，國籍航空也該對他「永不錄用」，甚至建議政府直接列為「不受歡迎人物」，重話批「這樣的人不配再來台灣」。

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