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    國民黨民調稱綠營獨大已結束 民進黨反譏支持度跌破2成

    國民黨智庫公布12月時事民調。（記者林良昇攝）

    國民黨智庫公布12月時事民調。（記者林良昇攝）

    2020/12/23 15:43

    〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨今公布民調，指民進黨在今年上半年的「一黨獨大」格局已經結束。對此，民進黨發言人劉康彥稍早表示，支持度是對政黨「總體表現」最直接的反應，而從國民黨今天公布的民調來看，國民黨近5個月來的成續單，換來的支持度竟是首度跌破2成，反映出民眾對國民黨近來表現之不滿。

    劉康彥指出，根據國民黨公布的民調，民進黨與國民黨的支持差距在8月時為3.1%，12月時已來到3.6%，可見在歷經5個月，兩黨支持差距不但拉開，國民黨本身還低於2成，反映民眾對國民黨近5個月表現的不滿。

    劉康彥也表示，國民黨在民調的問題中，詢問民眾支不支持使用「更強烈的手段」來監督，民主時代人民確實需要各種不同的聲音來討論公共政策，然而國民黨近來昧於現實、煽動性的「強烈手段」，對於議題的實質討論根本毫無幫助，對台灣在整體國際經貿空間的開拓也毫無進展。

    劉康彥提到，無論是在立法院丟內臟、不顧外交禮儀突襲AIT處長，或是發布造假的美豬影片等等，從民調數字上來看，民眾顯然否定國民黨這些荒腔走板的監督方式。

    針對日本福島5縣市食品進口議題，劉康彥也表示，行政院已多次對外說明，目前尚未有任何討論與規劃，但國民黨仍不顧國際標準與科學檢驗，執意煽動，令人遺憾。

    劉康彥強調，為台灣經貿找到走向世界的活路，是所有政黨不可迴避的責任，期待國民黨能放下政黨得失，對於相關議題做實質有效的理性討論，這才是民眾期待民主社會的運作方式。

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