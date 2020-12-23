藍營民調：所有政黨支持度下降 4成5中立選民成最大黨

國民黨智庫公布12月時事民調。（記者林良昇攝）

2020/12/23 11:20

〔記者林良昇／台北報導〕立法院24日將表決萊豬進口相關法案，國民黨智庫國家政策研究基金會今公布近期民調，民調顯示，在國民黨大動作反萊豬近幾個月來，各主要政黨民調皆下降，立場中立的選民增至45.8%，國民黨認為，民進黨在今年上半年一黨獨大的格局已經結束。

國民黨智庫今公布12月時事議題民調報告，對於衛福部長陳時中「萊豬不等於毒豬」的說法，有51.5%民眾不認同；對於陳時中說，在進口豬肉標瘦肉精恐造成歧視嫌疑，有62.4%民眾不認同；63.4%民眾不相信政府有能力落實逐批查驗工作；58.8%民眾支持在野黨在萊豬議題上用強烈手段監督政府。

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國民黨智庫民調顯示，41.6%民眾對於民進黨政府領導台灣加入區域經貿組織沒有信心、39%民眾有信心；對於開放「日本核食」進口，74.4%民眾不贊成；對於「台灣必須開放『日本核食』進口，才可能換取加入區域經貿組織的機會」，有66.9%民眾不認同；針對駐日代表謝長廷稱，若比中國晚開放，就會讓日本支持台灣的人士感到沒面子的說法，77.3%民眾不認同；對於把關「日本核食」的食安，62.2%民眾不相信政府有能力把關。

國民黨智庫民調調查各政黨支持度，國民黨支持度為19%、民進黨22.6%、台灣民眾黨7.4%、時代力量3.9%、台灣基進0.9%，但中立及無反應的比例則高達45.8%。

國民黨立委謝衣鳯分析，民眾對於在野黨嚴厲監督的要求越來越嚴苛，對於在野黨用激烈手段沒意見，就是希望政府不要開放萊豬進口，希望食安能受到保護，不只要求在野黨採激烈手段監督，相信民眾也會用激烈手段手上街頭。

國民黨立委陳以信認為，民調顯示4分之3民眾對日本「核食」進口反對，與2年前公投維持一樣立場，政府在這段時間並未溝通說明，若貿然開放，反彈會很強烈。

國政基金會副執行長黃心華指出，在政黨支持度上，國民黨落後民進黨3.6%，差距逐漸縮小，且過去幾個月以來，主要政黨的支持度普遍下降，中立選民則大幅增加，在20到39歲的族群趨勢最明顯，國民黨則穩居青年支持的第二大黨。

黃心華說，今年6月，國民黨支持度落後民進黨19.2%，經過半年，民進黨支持度在各年齡層都下降，國民黨則有上升，仍呈現「國升民降」趨勢，民進黨今年上半年來一黨獨大的格局結束，最大黨是中間選民，國內主要政黨應思考拿出務實有效方式爭取民眾認同。

該份民調由全國公信力民意調查公司執行，從12月15日至12月17日的晚上6時至10時共計執行3個訪問場次。加權後的成功樣本為1077個，以單純隨機抽樣方式（SRS）估計抽樣誤差，在95%的信心水準下，最大誤差應不超過±2.98%。

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