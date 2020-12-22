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    台灣253天本土無確診紀錄中斷！蔡英文2點重要訊息報告

    總統蔡英文表示，此案例有明確的感染源，相關疫調都在掌握中。國內的防疫現在面臨挑戰，她要告訴大家，政府防疫絕不會鬆懈，會隨時檢討防疫措施；另外，也請大家不要鬆懈，落實秋冬防疫專案措施。（擷取自蔡英文臉書）

    總統蔡英文表示，此案例有明確的感染源，相關疫調都在掌握中。國內的防疫現在面臨挑戰，她要告訴大家，政府防疫絕不會鬆懈，會隨時檢討防疫措施；另外，也請大家不要鬆懈，落實秋冬防疫專案措施。（擷取自蔡英文臉書）

    2020/12/22 17:06

    〔即時新聞／綜合報導〕國內今日傳出1例本土案例，中斷253天以來無本土確診案例紀錄。對此，總統蔡英文表示，此案例有明確的感染源，相關疫調都在掌握中。國內的防疫現在面臨挑戰，她要告訴大家，政府防疫絕不會鬆懈，會隨時檢討防疫措施；另外，也請大家不要鬆懈，落實秋冬防疫專案措施。蔡英文喊話，2020一整年，台灣已經團結走過來了，相信這次終將克服挑戰，「我對團結的台灣人民有信心！」

    蔡英文今日在臉書PO文，發布兩點重要訊息，並請網友幫忙分享。首先，蔡英文表示，政府的防疫不會鬆懈，指揮中心會密切監控疫情變化，隨時檢討相關措施，今天也已經宣布從英國入境旅客全面集中檢疫，也將和地方政府討論跨年活動的防疫標準。

    其次，蔡英文呼籲民眾別鬆懈，勤洗手、戴口罩、落實秋冬防疫專案措施，並固定追蹤衛生福利部和疾病管制署公布的正確資訊，就能守護自己和家人。

    最後，蔡總統想提醒大家，疫情難免帶來不確定性，「但2020年一整年，我們團結走過來了。只要互相提醒、彼此關心，我們終將克服挑戰。我對團結的台灣人民有信心！」

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