央視氣炸！前美軍顧問建議台灣「用無人機打中國」

美國空軍前中韓顧問Eric Chan建議台灣大量使用無人機消耗中國飛彈、攻擊中國。圖為中科院研發的「騰雲」無人機2.0版。（資料照）

2020/12/21 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕前美國空軍顧問Eric Chan近日在《外交家雜誌》（The Diplomat）發表的1篇評論引發中國官媒不滿，Eric Chan建議台灣使用大規模無人機消耗中國飛彈、攻擊中國，中國《央視》對此跳腳怒轟。

Eric Chan表示，台灣可以吸取亞塞拜然與亞美尼亞的對戰教訓，使用大規模廉價無人機當誘餌欺騙中國，消耗解放軍飛彈，同時配合其他種類無人機，以及聯合海、空戰力壓制解放軍、進行反登陸作戰，甚至還能夠攻擊中國境內的目標物，他認為，不把作戰模式侷限住，就意味著具有更大的思考空間。

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中國官媒《央視》在微博抨擊：「美媒搧風點火，稱台均可仿效納卡衝突，組建無人跡編隊主動攻擊。」該媒體還引述「中國軍事專家」邵永靈的言論稱，中國的報復不是台灣能夠承受的，且中國是強大對手，台灣無人機在飛越台海時就會被發現，想用此戰術完全是天方夜譚。

不過，Eric Chan在該文中早已提到：「的確，中國當然不是亞美尼亞，但另一方面，台灣在經濟上也要比亞塞拜然強大得多，GDP是亞塞拜然的14倍，而且技術水準要高得多，且台灣最近展現出令人印象深刻的能力，運用組織和『思想武器庫』，擊敗武漢肺炎（Covid-19，新型冠狀病毒病），以及北京散佈的假訊息，而不斷嘗試是台灣生存的關鍵。」Eric Chan引用英國名言：「誰有膽，誰就贏了。」

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