萊豬審查24日表決 蘇揆舉同婚專法︰民進黨團應堅守價值

立法院24日將針對萊豬行政命令及相關法案上演表決大戰，行政院今天中午邀請民進黨團成員舉行協調會報，行政院長蘇貞昌舉去年同婚專法為例，告訴大家堅守價值的重要性，蘇揆也強調，政府把關一定會做到滴水不漏。圖為蘇揆今出席「第11次全國科學技術會議」。（記者方賓照攝）

2020/12/21 15:30

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院24日將針對萊豬行政命令及相關法案上演表決大戰，行政院今天中午邀請民進黨團成員舉行協調會報，行政院長蘇貞昌舉去年同婚專法為例，告訴大家堅守價值的重要性，30日前將會和3000多所學校換約完成，萊豬絕不會進入校園；據轉述，行政團隊在會中展現絕佳自信，蘇揆也強調，政府把關一定會做到滴水不漏。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，中午擴大黨政會報由蘇貞昌親自主持，出席者包括副院長沈榮津、黨團總召柯建銘，黨團成員近40位，大家針對擴大開放美豬、美牛在立院攻防上交換意見，會中提及教育部和學校營養午餐換約，3000多所學校只剩200多所還沒完成，明年元月1日之前會全數換約完成。

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鄭運鵬指出，會中做成的決議包括，對於行政院的公告及修法法案，將會一致投票，黨團成員很願意就行政院的措施，在表決時大家一起來發言，至於相關細節還需要修正的地方，之後幾天會由黨團幹部與行政院進行研究。

對於藍營擬發動「圍城」，鄭運鵬說，蘇院長沒有任何表達，合法的集會遊行我們尊重，蘇並提及他上任近2年來，在非洲豬瘟防治、口蹄疫拔針等其他重大事項上，民進黨堅守價值，包括去年同婚專法通過，當時社會上也有很多質疑，蘇鼓勵黨團成員，為了台灣的需要，這一步必須走出去，守住台灣的需求，守住民進黨的價值，大家一致投票，相信這一步會獲得國人認同。

鄭運鵬說，蘇院長以去年同婚專法為例，當時也是在行政院同一個會議室內由他主持，告訴大家堅守價值的重要性，經過1年多，國人在民調及各方面，對同婚專法也相當能接受，他也相信為了台灣，美豬、美牛的擴大開放，國人可以認為這是台灣有必要走出去，跟台美關係的重要一步。

鄭運鵬強調，行政院保證會做好把關，目前8成進口商都表示暫時不會進口，政院會公布每週進口量，讓大家可以看到數據，保證安心，也希望24日表決戰，黨團成員要一致投票，共同堅守價值。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，會中看到蘇內閣展現非常大的自信，各部會也有上來陳述，對這次開放非常有信心，不論是從產地到餐桌，團膳業者、教育部也出來宣示得非常清楚；部分委員剛開始表達在政治攻防上有壓力，經蘇院長解釋，最後確認腳步一致，一步向前，接下來看行政團隊如何落實整體食安的把關。

莊瑞雄說，由於國民黨在各選區不斷出招，包括在各社群團體，說完全沒壓力是騙人的，行政團隊做這樣開放的政策，民眾最在意的是食安把關，蘇貞昌今天信誓旦旦地宣示，「這部分他絕對做得到」。

鄭運鵬補充說明，有些委員表達，針對學校合約管裡，換約，加重罰則部分，是否在附帶決議或修法上做什麼樣的表達，這部分我們認為不需要修法，行政院會做好嚴格把關，倒不是對行政院措施上有什麼質疑。

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