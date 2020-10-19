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    將重返政壇？ 郭台銘70大壽感言：朝理想工作「勢如破竹」

    鴻海集團創辦人郭台銘（見圖）今（19日）在臉書發表生日感言，表態從70歲開始要朝理想工作「勢如破竹」。（圖擷取自郭台銘臉書）

    鴻海集團創辦人郭台銘（見圖）今（19日）在臉書發表生日感言，表態從70歲開始要朝理想工作「勢如破竹」。（圖擷取自郭台銘臉書）

    2020/10/19 18:14

    〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘昨（18）日70歲大壽，去年參與國民黨總統候選人初選落敗，今（19日）稍早在臉書發表感想，除感激老天爺為他「翻開新頁」，更表態從70歲開始要朝理想工作「勢如破竹」；這也讓外界對他的未來動向增添不少想像。

    郭台銘在臉書表示，這兩天非常感謝大家對他的生日祝福，70年來的人生，最開始是為了錢工作，後來為了興趣工作，70歲開始是要朝理想工作，維持運動，重視飲食，做對增進人類福祉的健康事業。

    郭台銘說，70歲生日有份寓意深遠的禮物，是一座「領頭羊」藝術作品，執行這個計畫的蔡先生與他有一面之緣，也是一位創業家，「由於他喜愛藝術，覺得台灣新一代的藝術家沒有太多曝光機會，他以他的商業頭腦，打造平台，我認爲創業家應該在各行各業創造更多價值。」

    郭台銘說，收到的作品是第70號名為「虎與狐～勢如破竹」，感謝王立偉老師的創作，技藝高超！其他領頭羊的作品曾在台中歌劇院、涵碧樓、誠品等等地方展出，也已有許多被民眾收藏，希望大家都可以多關注年輕一輩的藝術創作者。

    在文字的最後，郭台銘用hashtag寫著「人人都是自己人生的領頭羊」、「70人生才開始勢如破竹」，也讓外界好奇是他否將重返政壇。

    郭台銘臉書全文

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