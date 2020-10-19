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    親愛朋友何時要還錢！黨產會10/27起一連9天松菸辦活動

    行政院黨產會將於10月27日起，一連9天在松山文創園區北向製菸工廠舉辦「不當黨產公民研討會」，免費開放全民參與。（黨產會提供）

    行政院黨產會將於10月27日起，一連9天在松山文創園區北向製菸工廠舉辦「不當黨產公民研討會」，免費開放全民參與。（黨產會提供）

    2020/10/19 14:50

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨及其附隨組織在威權統治時期，憑藉一黨專政從國家不當取得大量財產，為使台灣民眾了解不當黨產從何而來，行政院黨產會將於10月27日起，一連9天在松山文創園區北向製菸工廠舉辦「不當黨產公民研討會」，免費開放全民參與。

    黨產會規劃，10月27日到11月4日期間，在松山文創園區舉行公民研討會及佈展，會以多元活潑方式，讓民眾了解轉型正義、不當黨產議題，對外展示黨產會調查成果，以及安排紀錄片播放。

    黨產會副主委孫斌受訪表示，這是黨產會第一次在松山文創園區辦活動，佈展27日就開放民眾參觀，10月28日正式開幕，本次活動是去年8月在台北光點所舉行特展「放大版」，公民研討會內容涵蓋不當黨產、轉型正義、白色恐怖議題。

    孫斌談及，這次將播映兩場次菲律賓前第一夫人伊美黛的紀錄片《大權在后》，這部影片去年金馬影展上映口碑不錯，影片內容談及，馬可仕家族從菲律賓國庫挪用了大筆金錢，相關情節與國內政黨類似，所以選了這部片播映，民眾若來松山文創園區遊玩，屆時可以來展區參觀。

    黨產會委員指出，在大法官宣告黨產條例合憲後，透過本次活動可以讓民眾了解大家共同生活的土地，在威權統治時期究竟發生過什麼事。民眾也許聽過不當黨產、附隨組織，但並不清楚不當黨產是怎麼來的，黨產會有義務將這些調查成果公開及告知社會大眾。

    委員舉例，婦聯會美齡樓基地最早是軍方土地，國民黨婦工會相中那一塊土地做婦女之家，起先就無償佔用，後來要求國防部出售土地給黨。更離譜的是，國防部編列550萬元預算給國民黨買地，國防部長蔣經國批示「餘款不必索回」，這些都是黨產會成立後所調查出來的，本次活動相當精彩，突破萬難才能在松山文創園區舉行，歡迎市民朋友到時候一同來參觀。

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