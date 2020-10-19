為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    質疑南鐵東移案警方執法過當 立委籲人權會分案調查

    立院司法及法制委員會邀請監院秘書長朱富美（左）列席說明立法計畫，並備質詢。時力立委邱顯智（右）關心「南鐵東移案」中的人權問題。（記者謝君臨翻攝）

    立院司法及法制委員會邀請監院秘書長朱富美（左）列席說明立法計畫，並備質詢。時力立委邱顯智（右）關心「南鐵東移案」中的人權問題。（記者謝君臨翻攝）

    2020/10/19 13:20

    〔記者謝君臨／台北報導〕「反南鐵東移自救會」成員16 日於交通部抗議，與警方爆發流血衝突，其中有12人遭警方實施保護管束，包含1名網路記者。時代力量立委邱顯智今於立法院質詢時，指警方以束帶將記者壓制在地，並以警察職權行使法第19條「瘋狂或酒醉，非管束不能救護其生命」為由，詢問監察院秘書長朱富美，國家人權委員會是否分案調查？朱說，會將意見轉知人權委員研議。

    立院司法及法制委員會今邀請監院秘書長朱富美列席說明立法計畫，並備質詢。時力立委邱顯智、陳椒華關心「南鐵東移案」中的人權問題。

    邱顯智質詢時表示，「兩公約」第二次國家報告的審查結論性意見中，有8項是針對反迫遷、居住正義、土地徵收等問題，人權會已於8月1日掛牌，「南鐵東移案」是否為該會應調查的範圍？朱回，本案2013年第四屆監委有調查過，結論是請台南市政府妥善溝通、加強說明，每半年回報辦理情形，目前尚未結案。

    邱顯智說，該案最近又發生很多紛爭，包括拆遷之後警力的使用，甚至是用束帶把記者壓制在地上，對此，中正一分局表示這符合警察職權行使法第19條「瘋狂或酒醉，非管束不能救護其生命」，詢問朱富美是否同意？人權會是否介入調查？對此，朱略帶遲疑後說「這應有探討空間」，會將意見帶回給人權委員。

    邱顯智指出，雖然人權會尚無職權行使法，但組織法中規定，應調查人權侵害事件並依法處理，該會1年編列1億2000萬元預算，外界有高度期待。

    立委陳椒華質詢時也提及，學生因「南鐵東移案」衝撞交通部，警方執法過程粗暴，甚至有2位男性員警壓在1名女學生身上，這明顯違反比例原則跟人權，希望人權會能更重視人權，他知道監察院長陳菊也是標榜人權，針對此一案件，相關陳情人如果提供新事證，請監院（人權會）另案再重啟調查。

    此外，邱顯智另點出人權會網站中，會議紀錄只有8月4日一次，以及將過去監委調查案件納入人權會績效的情況，質疑這是「魚目混珠」，強調人權委員的調查應有別於過去監委的調查，否則一樣的話「沒有存在的必要」。

    對此，朱富美強調，人權會每週開會，調查範圍應較過去更為廣泛，至於其中是否包含過去監察權的行使，這部分還要由監委釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南鐵東移案強拆拒遷戶 陳致曉：大埔張家能重建 陳家也可以
    2020/10/14 11:39

    南鐵東移案強拆拒遷戶 陳致曉：大埔張家能重建 陳家也可以
    重懲血汗客運業者！ 公路總局擬公開超時黑名單、砍補助金額
    2020/10/12 11:32

    重懲血汗客運業者！ 公路總局擬公開超時黑名單、砍補助金額

    無畏疫情「兒童諾貝爾獎」冠軍出爐

    時力轟傅崐萁發文部會 傅辦反擊︰企圖轉移前主席涉貪形象
    2020/10/06 14:25

    時力轟傅崐萁發文部會 傅辦反擊︰企圖轉移前主席涉貪形象
    傅崐萁監獄服刑仍發文各機關 邱顯智：立委判決定讞應解職
    2020/10/06 10:56

    傅崐萁監獄服刑仍發文各機關 邱顯智：立委判決定讞應解職
    政治今日熱門
    國軍試行軍紀精進案 年考績「吃丙」官兵擬汰除
    2020/10/19 06:24

    國軍試行軍紀精進案 年考績「吃丙」官兵擬汰除

    史上最嚴厲 軍人考績「吃丙」立刻汰除
    2020/10/19 05:30

    史上最嚴厲 軍人考績「吃丙」立刻汰除

    本週熱點─美大選第3場辯論22日登場
    2020/10/19 05:30

    本週熱點─美大選第3場辯論22日登場

    對抗中國導彈威脅 我飛彈、雷達機動化
    2020/10/19 05:30

    對抗中國導彈威脅 我飛彈、雷達機動化

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播