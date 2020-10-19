質疑南鐵東移案警方執法過當 立委籲人權會分案調查

立院司法及法制委員會邀請監院秘書長朱富美（左）列席說明立法計畫，並備質詢。時力立委邱顯智（右）關心「南鐵東移案」中的人權問題。（記者謝君臨翻攝）

2020/10/19 13:20

〔記者謝君臨／台北報導〕「反南鐵東移自救會」成員16 日於交通部抗議，與警方爆發流血衝突，其中有12人遭警方實施保護管束，包含1名網路記者。時代力量立委邱顯智今於立法院質詢時，指警方以束帶將記者壓制在地，並以警察職權行使法第19條「瘋狂或酒醉，非管束不能救護其生命」為由，詢問監察院秘書長朱富美，國家人權委員會是否分案調查？朱說，會將意見轉知人權委員研議。

立院司法及法制委員會今邀請監院秘書長朱富美列席說明立法計畫，並備質詢。時力立委邱顯智、陳椒華關心「南鐵東移案」中的人權問題。

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邱顯智質詢時表示，「兩公約」第二次國家報告的審查結論性意見中，有8項是針對反迫遷、居住正義、土地徵收等問題，人權會已於8月1日掛牌，「南鐵東移案」是否為該會應調查的範圍？朱回，本案2013年第四屆監委有調查過，結論是請台南市政府妥善溝通、加強說明，每半年回報辦理情形，目前尚未結案。

邱顯智說，該案最近又發生很多紛爭，包括拆遷之後警力的使用，甚至是用束帶把記者壓制在地上，對此，中正一分局表示這符合警察職權行使法第19條「瘋狂或酒醉，非管束不能救護其生命」，詢問朱富美是否同意？人權會是否介入調查？對此，朱略帶遲疑後說「這應有探討空間」，會將意見帶回給人權委員。

邱顯智指出，雖然人權會尚無職權行使法，但組織法中規定，應調查人權侵害事件並依法處理，該會1年編列1億2000萬元預算，外界有高度期待。

立委陳椒華質詢時也提及，學生因「南鐵東移案」衝撞交通部，警方執法過程粗暴，甚至有2位男性員警壓在1名女學生身上，這明顯違反比例原則跟人權，希望人權會能更重視人權，他知道監察院長陳菊也是標榜人權，針對此一案件，相關陳情人如果提供新事證，請監院（人權會）另案再重啟調查。

此外，邱顯智另點出人權會網站中，會議紀錄只有8月4日一次，以及將過去監委調查案件納入人權會績效的情況，質疑這是「魚目混珠」，強調人權委員的調查應有別於過去監委的調查，否則一樣的話「沒有存在的必要」。

對此，朱富美強調，人權會每週開會，調查範圍應較過去更為廣泛，至於其中是否包含過去監察權的行使，這部分還要由監委釐清。

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