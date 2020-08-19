「告別韓流」掀黨內互打 王世堅籲國民黨讓韓國瑜當黨主席

台北市議員王世堅（見圖）說，「國民黨現在死氣沉沉，應該要有人呼籲韓國瑜回來當黨主席」。（記者楊心慧攝）

2020-08-19 23:27:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨立院黨團總召林為洲近日喊出「告別韓流」，不僅引起廣大韓粉不滿，還掀起黨內互打風波；對此，台北市議員王世堅呼籲，「國民黨現在死氣沉沉，應該要有人呼籲韓國瑜回來當黨主席」。

綜合媒體報導，國民黨在高雄市長補選大敗，黨內檢討聲浪不斷，立院黨團總召林為洲在選後提出「告別韓流」的說法，慘遭韓迷出征，甚至還傳出黨主席江啟臣恐難連任的消息，國民黨內各方人馬也為此吵得不可開交。

請繼續往下閱讀...

對於國民黨的「茶壺風暴」，王世堅今（19）日在臉書發文說，韓國瑜的魅力仍然存在，尤其他現身李眉蓁的選前之夜，依然吸引到幾萬人到場，「除非高嘉瑜辦演唱會，才有這樣的盛況」。

林為洲提出「告別韓粉」的說法，王世堅指出，「政治輸贏一回事，不要怪誰，怪東怪西，甚至還怪支持者，怪韓流，這個就不對了」，雖然彼此立場截然對立，他心裡對韓粉還是很尊重，「起碼不像國民黨的過去的支持者，還必須動員給予支援、車馬費、有吃的有拿；韓粉都沒有，伙食也自理，這股精神是滿感人的，國民黨不應切割韓粉」。

最後，王世堅喊話說：「國民黨現在死氣沉沉，應該要有人呼籲韓國瑜回來當黨主席，韓國瑜至少生命力旺盛，有起碼的生命力、戰鬥力，藍綠才能再戰，輸贏不論，氣魄由在！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法