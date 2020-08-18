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    首頁　>　政治

    「告別韓流」惹議 蔡正元：政治偶像終有一天也要下神壇

    面對「告別韓流」爭議，蔡正元今日發文呼籲國民黨黨公職人員珍惜韓粉，應當成國民黨的重要資產。（資料照）

    面對「告別韓流」爭議，蔡正元今日發文呼籲國民黨黨公職人員珍惜韓粉，應當成國民黨的重要資產。（資料照）

    2020-08-18 21:48:02

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨在高雄市長補選慘敗，身兼國民黨政策會執行長的立院黨團總召林為洲日前提出「告別韓流」言論，表示政黨再起不能僅靠單一力量。對此，國民黨副秘書長蔡正元今（18日）也於臉書發文表示「偶像也終究會滿臉灰塵，人上了神壇要更謹慎，因為終有一天要下神壇」，暗示韓流即將退去。

    國民黨立院黨團總召林為洲日前「告別韓流」的言論，不僅引發韓粉出征，曾擔任韓國瑜競辦發言人的新北市議員葉元之也怒嗆林「只會當網紅發臉書講幹話」，隨後引來台北市議員徐巧芯的回擊，藍營內部火藥味濃厚。對此，國民黨中央也跳出來緩頰，強調林的貼文並沒有切割韓粉的問題，只是想要爭取更多元的支持。

    今日蔡正元也特別發文表示，韓流、韓粉都是國民黨的資產，甚至有很多韓粉原本並不是國民黨員，但他們也願意把韓國瑜偶像化，像追星族一樣崇拜韓國瑜，這對於國民黨來說當然很重要；蔡也呼籲國民黨的黨公職人員，即便有部分的韓粉出現較激烈的言行，也應該要用心撫慰、用心關懷，而不是反其道而行。

    但是，蔡正元也同時指出，台灣選舉歷史上出現過扁迷、馬迷、柯粉、韓流，都是政治明星偶像化的現象，蔡強調「但是每一個政治偶像都是平常人，偶像也終究會滿臉灰塵，人上了神壇要更謹慎，因為終有一天要下神壇」，並以「馬迷」做為例子，提到當初自己批評馬英九時也遭馬迷出征，但終有回歸理性的時候。

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