藍營青年軍組「ROCUN 返聯特攻隊」 籲美與ROC建交

臉書粉專ROCUN反聯特攻隊今19日舉辦「ROCforUN」中華民國返聯倡議&十萬白宮連署請願行動發布記者會。(記者塗建榮攝)

2020-08-19 13:17:39

〔記者彭琬馨/台北報導〕曾任國民黨青年團總團長的林家興今與多位「中華民國派」青年以民間團體身分發起「ROCUN 返聯特攻隊」,盼凝聚海內外對中華民國的認同。團隊預計在白宮請願網站發起10萬人連署,上線至今獲得約199人支持,並預計透過募資平台登華盛頓郵報等美媒,盼讓「中華民國國旗登上國際版面」。

林家興說,美國政府過去選擇與中共政府建立外交關係,「當年這樣轉過去,你怎麼知道,未來不會轉回來承認在台灣的中華民國?」白宮請願連署並呼籲美國重新與中華民國建立正式關係,協助中華民國返回聯合國。

此活動以「支持中華民國(台灣)重返聯合國」(Support the Republic of China (Taiwan) to return to the United Nations)為題在白宮請願網站發起連署,連署內容指出,中華民國台灣仍是全球華人社群與美國堅定的盟友,但在中華人民共和國不正義的意志下,中華民國被錯誤對待;連署呼籲美國重新與中華民國建立正式關係,並協助中華民國返聯,以確保2300萬台灣人民的權利與自由世界的共同利益。

除發起10萬人連署外,活動並規劃募資登報。林家興說,希望能募集400萬台幣,讓世界看見中華民國。此活動設計的代表圖示,將中華民國國旗涵蓋中國。針對活動圖示的設計概念,林家興強調,儘管中華民國治權目前並未及中國,但中華民國憲法從未正式放棄涵蓋中國的中華民國主權,他並說,目前開始有美國議員以「中華民國台灣」提案,顯示美國有意識的區分中華民國與中共;林家興表示,以台灣為名很容易陷入美國一中政策的泥淖,反之以中華民國為名就沒有這些問題。

活動發起人之一、旅美媒體工作者李厚穎在記者會上說,希望透過這些活動,號召更多支持中華民國的朋友;李厚穎並說,盼能順應美國當前政策,順勢宣傳中華民國是美國的好朋友。

