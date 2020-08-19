藍營青年軍組「ROCUN 返聯特攻隊」 籲美與ROC建交

臉書粉專ROCUN反聯特攻隊今19日舉辦「ROCforUN」中華民國返聯倡議＆十萬白宮連署請願行動發布記者會。（記者塗建榮攝）

2020-08-19 13:17:39

〔記者彭琬馨／台北報導〕曾任國民黨青年團總團長的林家興今與多位「中華民國派」青年以民間團體身分發起「ROCUN 返聯特攻隊」，盼凝聚海內外對中華民國的認同。團隊預計在白宮請願網站發起10萬人連署，上線至今獲得約199人支持，並預計透過募資平台登華盛頓郵報等美媒，盼讓「中華民國國旗登上國際版面」。

林家興說，美國政府過去選擇與中共政府建立外交關係，「當年這樣轉過去，你怎麼知道，未來不會轉回來承認在台灣的中華民國？」白宮請願連署並呼籲美國重新與中華民國建立正式關係，協助中華民國返回聯合國。

請繼續往下閱讀...

此活動以「支持中華民國（台灣）重返聯合國」（Support the Republic of China （Taiwan） to return to the United Nations）為題在白宮請願網站發起連署，連署內容指出，中華民國台灣仍是全球華人社群與美國堅定的盟友，但在中華人民共和國不正義的意志下，中華民國被錯誤對待；連署呼籲美國重新與中華民國建立正式關係，並協助中華民國返聯，以確保2300萬台灣人民的權利與自由世界的共同利益。

除發起10萬人連署外，活動並規劃募資登報。林家興說，希望能募集400萬台幣，讓世界看見中華民國。此活動設計的代表圖示，將中華民國國旗涵蓋中國。針對活動圖示的設計概念，林家興強調，儘管中華民國治權目前並未及中國，但中華民國憲法從未正式放棄涵蓋中國的中華民國主權，他並說，目前開始有美國議員以「中華民國台灣」提案，顯示美國有意識的區分中華民國與中共；林家興表示，以台灣為名很容易陷入美國一中政策的泥淖，反之以中華民國為名就沒有這些問題。

活動發起人之一、旅美媒體工作者李厚穎在記者會上說，希望透過這些活動，號召更多支持中華民國的朋友；李厚穎並說，盼能順應美國當前政策，順勢宣傳中華民國是美國的好朋友。

臉書粉專ROCUN反聯特攻隊今19日舉辦「ROCforUN」中華民國返聯倡議＆十萬白宮連署請願行動發布記者會。（記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法