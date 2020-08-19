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    首頁　>　政治

    藍喊公投復併大選 綠：無法理解

    國民黨昨由黨主席江啟臣（中）宣布將領銜推動「公投復併大選公投」，眾人並高喊「人民做主，還我公投」口號。（記者羅沛德攝）

    國民黨昨由黨主席江啟臣（中）宣布將領銜推動「公投復併大選公投」，眾人並高喊「人民做主，還我公投」口號。（記者羅沛德攝）

    2020-08-19 05:30:00

    江啟臣帶頭 凝聚支持者動能

    〔記者施曉光、黃欣柏／台北報導〕在高雄市長補選慘敗後，為了宣示啟動「還我公投行動」，國民黨主席江啟臣昨領銜推動「公投復併大選公投」，由國民黨革命實踐研究院院長羅智強擔任行動執行長，在場人士並於記者會現場高喊「人民做主，還我公投」口號，力拚明年恢復公投綁大選，做為重新凝聚民眾支持國民黨的動能。

    民進黨：公投綁大選亂象多 才修法脫鉤

    立法院民進黨團書記長鍾佳濱表示，當初就是因為公投綁大選衍生出投票時間過長、不同公投案時程計算混亂等問題，才會修法改為定期公投，無法理解國民黨重提公投綁大選的意義為何。

    立法院去年六月三讀通過「公民投票法部分條文修正案」，將公投與大選脫鉤，公投日固定為八月第四個星期六，自二○二一年起，每兩年舉行一次。

    江啟臣表示，面對台灣民主危機，國民黨要向中選會提出公投案，主文內容為「你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？」也就是要恢復公投綁大選，希望全民一起連署，打破公投的「鐵籠」，把公投權力真正回到人民的手中。

    他說，粗估全國性公投若單獨辦理，約需八億五千七百萬元；但若與九合一大選合併辦理，經費僅需一億四千五百萬元，可以大幅降低行政成本。

    江：盼全民一起連署 打破公投「鐵籠」

    江啟臣也說，民進黨自二○一六年再度執政迄今，四年多來看到民進黨在國會多數暴力以及行政擴權，甚至包括過去監察院人事案的濫權，破壞權力分立，更別談五權集中於一人、一人獨大對台灣的傷害。

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