日華懇會長古屋：希望日本未來也能派高官訪台

日本跨黨派國會議員組成的友台團體「日華議員懇談會」，19日召開臨時大會向會員報告日華懇組團訪台弔唁前總統李登輝一事，有150位日華懇議員或代理人參加。（記者林翠儀攝）

2020-08-19 20:43:39

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕由日本跨黨派國會議員組成的友台團體「日華議員懇談會」，今天召開臨時大會向會員報告日華懇組團訪台弔唁前總統李登輝一事，有150名議員或代理人參加。日華懇會長古屋圭司會後接受訪問時表示，日本早於全世界第一個到台灣弔唁，這是具有歷史意義的訪問，他也希望未來日本政府也能派高官訪台。

古屋表示，這次弔唁團是由前總理大臣森喜朗擔任團長，團員中有安倍首相的胞弟、日華懇的幹事長岸信夫，很遺憾台日間沒有正式邦交，無法以政府官方的形勢前去弔唁，出發前他就說過，森喜朗實質上是安倍首相的代理，具有這樣的份量，日本第一個訪台弔唁的意義，代表台日間長年建立的信任和關連。

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古屋也表示，他們會繼續支援台灣參加WHO等國際組織，另一個問題就是香港問題，他認為享有自由、民主、基本人權等共同價值的各國應確聯手，今年1月他訪台祝賀蔡英文總統連任時，也曾提到這件事，具體上是由台美日的議員召開相關論壇，古屋認為這非常有意義，但很遺憾的是，現在因為疫情無法實現，未來一定要實現。對於美國衛生部長訪台一事，古屋也表示，他也很希望日本派遣高官訪台，日華懇未來也會積極推動此事。

李前總統辭世後，日華懇與與日本台灣交流協會共同主辦「日本弔唁團故李前總統訪台團」，9日由前首相森喜朗率團搭乘包機訪台，16名團員中有9名議員。日華懇的成員有超過280位跨黨派議員，今天的臨時大會有150名議員或代理人參加，反應十分踴躍，駐日代表謝長廷也率副代表蔡明耀等代表處人員與會，並贈送300本產經新聞出版的「李登輝秘錄」給日華懇議員。

報告會一開始先向前總統李登輝默哀，由日華懇幹事長岸信夫報告訪台過程，森喜朗也到場致詞，他表示，他向李總統表達最高的敬意和誠摯的哀悼。古屋表示，李前總統比日本人更理解日本精神文化，並帶給日本人很大的勇氣與希望，他也提到蔡英文總統接見時，託森喜朗向安倍晉三首相轉達感謝之意。岸信夫則表示，森喜朗總理的悼辭讓人倍感溫馨，這次訪台過程均照預定進行，過程非常順利。

駐日代表謝長廷也在會中答謝日華懇議員百忙之中組團訪台弔唁，很多台灣人透過電視直播，對於日本弔唁團的到來內心深受感動，這趟訪台受到相當高的評價。謝長廷也表示，日華懇每年都表態支持台灣加入世衛等國際組織，今後對於台灣期待加盟的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）也請多多支持。

日本跨黨派國會議員組成的友台團體「日華議員懇談會」，19日召開臨時大會向會員報告日華懇組團訪台弔唁前總統李登輝一事，會議開始全體向李前總統默哀。（記者林翠儀攝）

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