李登輝辭世》談李登輝遺願 李安妮回應骨灰灑玉山說

李登輝前總統的女兒李安妮（見圖）回應民間倡議李登輝的骨灰灑在玉山之說。（資料照）

2020-08-19 19:52:00

〔記者李欣芳／台北報導〕總統府在台北賓館設置前總統李登輝的追思會場，日前遭資深藝人鄭惠中闖入朝遺像潑漆，引發不少人擔心日後安葬於五指山軍人公墓特勳區是否有安全問題？也有人主張應將骨灰撒在護國神山玉山山頂。李登輝的女兒李安妮今天出席總統府治喪大員會議，回應骨灰灑玉山說，並提及李登輝的遺願。

晚年對生死早已看淡的李登輝曾不止一次公開說：「我往生火化後，骨灰灑到玉山，變成台灣一部分，那非常有意義。」李安妮等家屬今天也首度回應。總統府發言人張惇涵今天在會後轉述，與會的李安妮特別提到2件事。

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張惇涵說，首先，李安妮提及有關治喪工作，在過去一段時間，家屬與總統府有許多聯繫、溝通與討論，重點在於秉持李前總統生前「脫古改新」、「誠實自然」的人生理念，過去三週，包括台北賓館追思會場的安排，及8月14日的入歛火化禮拜，都力求做到這2點，以不擾民、溫馨、沉思的方式懷念李前總統。

張惇涵說，其次，李安妮提到，他們有注意到民間的許多聲音，也提到李前總統曾說過骨灰灑在玉山的概念，這是希望與台灣這塊土地永遠在一起，但家屬也認為，國家體制與家屬情感二者之間取得最好的折衷與平衡，更能落實李前總統脫古改新與誠實自然的理念。

李安妮也提及，如果李前總統有遺願的話，就是台灣的民主更深化、台灣的人民更團結，他們也希望透過這次治喪相關的過程與事宜，能夠讓國人深深體會，台灣的民主更深化、台灣的人民更團結，台灣在這2個基礎上繼續向前。

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