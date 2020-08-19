為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    李登輝辭世》談李登輝遺願 李安妮回應骨灰灑玉山說

    李登輝前總統的女兒李安妮（見圖）回應民間倡議李登輝的骨灰灑在玉山之說。（資料照）

    李登輝前總統的女兒李安妮（見圖）回應民間倡議李登輝的骨灰灑在玉山之說。（資料照）

    2020-08-19 19:52:00

    〔記者李欣芳／台北報導〕總統府在台北賓館設置前總統李登輝的追思會場，日前遭資深藝人鄭惠中闖入朝遺像潑漆，引發不少人擔心日後安葬於五指山軍人公墓特勳區是否有安全問題？也有人主張應將骨灰撒在護國神山玉山山頂。李登輝的女兒李安妮今天出席總統府治喪大員會議，回應骨灰灑玉山說，並提及李登輝的遺願。

    晚年對生死早已看淡的李登輝曾不止一次公開說：「我往生火化後，骨灰灑到玉山，變成台灣一部分，那非常有意義。」李安妮等家屬今天也首度回應。總統府發言人張惇涵今天在會後轉述，與會的李安妮特別提到2件事。

    張惇涵說，首先，李安妮提及有關治喪工作，在過去一段時間，家屬與總統府有許多聯繫、溝通與討論，重點在於秉持李前總統生前「脫古改新」、「誠實自然」的人生理念，過去三週，包括台北賓館追思會場的安排，及8月14日的入歛火化禮拜，都力求做到這2點，以不擾民、溫馨、沉思的方式懷念李前總統。

    張惇涵說，其次，李安妮提到，他們有注意到民間的許多聲音，也提到李前總統曾說過骨灰灑在玉山的概念，這是希望與台灣這塊土地永遠在一起，但家屬也認為，國家體制與家屬情感二者之間取得最好的折衷與平衡，更能落實李前總統脫古改新與誠實自然的理念。

    李安妮也提及，如果李前總統有遺願的話，就是台灣的民主更深化、台灣的人民更團結，他們也希望透過這次治喪相關的過程與事宜，能夠讓國人深深體會，台灣的民主更深化、台灣的人民更團結，台灣在這2個基礎上繼續向前。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    李登輝辭世》9/19告別禮拜 10/7安葬五指山特勳區
    2020-08-19 16:59

    李登輝辭世》9/19告別禮拜 10/7安葬五指山特勳區
    興建李登輝圖書館？ 總統府：將與家屬討論
    2020-08-19 13:29

    興建李登輝圖書館？ 總統府：將與家屬討論

    【投資講座】資金狂潮新對策 存基金攻略

    【投資講座】資金狂潮新對策 存基金攻略
    李登輝辭世》追思會落幕 王燕軍：「辛苦一輩子 我來接你回家」
    2020-08-17 06:37

    李登輝辭世》追思會落幕 王燕軍：「辛苦一輩子 我來接你回家」
    骨灰撒玉山？李登輝長眠五指山規畫不變
    2020-08-15 12:16

    骨灰撒玉山？李登輝長眠五指山規畫不變
    鹿茸－守護全家人的健康就靠它

    鹿茸－守護全家人的健康就靠它
    李登輝辭世》遺體今火化 擬10月安葬五指山特勳區
    2020-08-14 16:14

    李登輝辭世》遺體今火化 擬10月安葬五指山特勳區
    對李登輝肖像潑漆婦人竟是鄭惠中 去年掌摑鄭麗君「被踢出2協會」
    2020-08-14 15:00

    對李登輝肖像潑漆婦人竟是鄭惠中 去年掌摑鄭麗君「被踢出2協會」
    政治今日熱門
    2020-08-19 06:53

    找到了！被爆黑色座車霸佔醫院門口還嗆聲 桃園藍委火速澄清

    2020-08-19 05:30

    《台南》議員虛構三倍券假訊息被辦 蘇揆：剛好而已

    2020-08-19 05:30

    南投首見落選第2高票者 遞補議員

    2020-08-19 05:30

    紐約時報：美力圖鞏固台灣地位 只差承認主權

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播