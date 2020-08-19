凱道演唱會驚艷國外！外媒專訪林昶佐：閃靈是台灣文化大使

「閃靈」樂團去年12月21日在凱道舉行「台灣大凱旋」萬人演唱會，也是樂團主唱林昶佐（見圖）競選的究極造勢場。（路透檔案照）

2020-08-19 20:30:54

〔即時新聞／綜合報導〕重金屬樂團「閃靈」（ChthoniC）去年12月21日於凱達格蘭大道舉行「台灣大凱旋」萬人演唱會。立委林昶佐當時以樂團主唱身分舉辦究極造勢場，他近日接受外媒專訪，也透露當時的凱道演唱會讓外國歌迷非常驚奇。

林昶佐近日接受英國媒體《衛報》 專訪，報導中聚焦在林昶佐去年12月21日於凱達格蘭大道舉行的「台灣大凱旋」萬人演唱會，稱當時雖然林昶佐臉上沒有化上閃靈妝，也沒有乾冰的舞台效果以及演唱會大螢幕，但當時的活動對於正在競選連任立委的林昶佐來說已經是個相當難得的場面。

請繼續往下閱讀...

報導指出，林昶佐回憶起那場演唱會，稱其象徵台灣勝利的現場直播（Taiwan Victory Live），也代表閃靈樂團的演場會紀錄，同時更顯現出他的兩項職業（金屬樂團及立法委員）的衝突。林昶佐指出，競選時他每天都精疲力盡，但在舞台時卻感覺自己精神煥發，「就像成千上萬的人在我背後，我無所不能」。

林昶佐表示，自身團隊為了營造立委是否更認真的選民形象有不少辯論，他也想過若回歸金屬樂團主唱，會是個好形象嗎？演唱會結束後許多歌迷和粉絲動員幫他拉票，讓他堅定表示「我認為沒有其他活動能做到這點」。

《衛報》誇讚傳達台灣人的故事

報導中指出，中國堅持不承認台灣主權，而是有天將被控制的省分，因此冒著被中國報復的風險承認台獨，對他國來說可說是窒礙難行，導致台灣被排除在世界衛生組織以及聯合國之外，並且在成為民主國家以來，面臨內部偏獨立以及親中派系拉鋸的緊張關係。

報導認為，閃靈自從1995出道，林昶佐擔任主唱以來，儼然成為「台灣文化大使」，發行了八張金屬樂專輯，並傳達台灣人民的故事以及受到的打壓，這些事情都自然的發展在林昶佐的生活以及作品中，「逐漸傳達真正的責任感」。林昶佐認為，成立閃靈後便開始思考音樂能乘載哪些想法，而其中涉及到社會問題時，就必須做出更多的付出及貢獻。

林昶佐盼透過音樂方式吸引民眾參與議題

報導稱，閃靈除了事業慢慢發展，也越來越常參與維護人權的工作，例如閃靈2007年7月份在美國展開50場，為期2個月的巡迴演唱會，以創作「Unlimited Taiwan（無限台灣）」來呼籲、宣傳台灣加入聯合國，用音樂推動外交並讓更多人了解相關議題。

林昶佐回憶起這些事，表示在此之前台灣政府曾試圖透過廣告述說兩岸發生的事，以及為何台灣被國際組織排除在外，但他認為這些方法反而限制民眾的想像，可以透過音樂、電影等較為柔和的方式來表現不同層面，吸引民眾共襄盛舉。

太陽花學運成契機 讓他決定投身政治

報導指出，林昶佐2010年至2014年擔任「國際特赦組織臺灣分會（Amnesty International Taiwan）」的會長，但在「太陽花學運」中，他占領立法院以及抗議讓台灣更加親中的《海峽兩岸服務貿易協議》，開始覺得該直接參與政治，因此成立《時代力量》，並在2015年競選公職。

林昶佐笑說，自己在政治圈都被視為年輕一代，不過自己其實已經44歲了。但他強調，自己希望的是「建立更加公平的社會，這是年輕人的DNA」，也強調台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，也一直支持香港民主運動和西藏議題，「年輕的天然獨世代，並不想犧牲既有的民主，因此隨著這代年輕人做出政治抉擇，讓台灣更加進步且關心受到壓迫、苦難的人」。

報導也提到，林昶佐和吳怡農的妹妹Emily Wu推出新的廣播節目，是個能夠向全球傳達台灣政治問題的媒介，也能用來展出閃靈樂團的新構思。對於此節目，林昶佐強調正在討論「有可能代替專輯」，並不時發行新歌，讓各地粉絲能夠線上欣賞表演以及新歌。

林昶佐也在臉書上分享報導，指出「台灣大凱旋」萬人演唱會讓包括記者在內的許多外國歌迷朋友們非常驚奇，一直問會不會發實體的演唱會專輯。他也趁機邀請，若等台灣邊界解封，外國朋友可以多來台灣觀光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法