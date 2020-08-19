高鈺婷選時力黨主席？ 邱顯智：如果她有意願我一定支持

邱顯智（中）今召開「氣溫屢創新高，高溫假刻不容緩」記者會，呼籲勞動部應制定高溫假；邱顯智會後被媒體詢問，有關高鈺婷若參選黨主席一事。邱顯智直接表態「如果她有意願，我一定支持她」。（記者羅沛德攝）

2020-08-19 12:48:31

〔記者吳書緯／台北報導〕時代力量前主席徐永明捲入收賄案後退黨，時力決策委員總辭進行改選並選出黨主席；在立院時力總召邱顯智表態不選黨主席後，黨內推舉前副秘書長高鈺婷的呼聲高；對此，邱顯智今表態，若高鈺婷選上決策委員後，願意承擔大任，「我非常支持」。

根據時力黨章規定，時力黨主席需有決策委員身分，並由決策委員互選而產生；本屆時力決策委員補選將於8月25日至27日進行投票，29日由新當選的決策委員召開決策委員會，選出新任黨主席；包括邱顯智在內的3位立委、高雄市議員黃捷等9位縣市議員，共42人登記參選。

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邱顯智今召開「氣溫屢創新高，高溫假刻不容緩」記者會，呼籲勞動部應制定高溫假，實質保護面臨高熱風險的勞工；邱顯智會後被媒體詢問，有關高鈺婷若參選黨主席一事。

邱顯智直接表態「如果她有意願，我一定支持她」，並且盛讚高是優秀且非常適合的人選；但邱顯智也表示，現在應要先選上決策委員，選上決策委員之後才能選黨主席，而目前黨面對這麼艱困的時刻，這次決策委員補選，許多年輕黨公職願意出來參選、令他非常感動。

不過，邱顯智也表示，目前高鈺婷還未和他談過參選黨主席一事，且現在還言之過早，因為為能不能選上決策委員都還是問題。

針對高鈺婷的適任黨主席的原因，邱顯智表示，高鈺婷曾任工研院10年的工程師，對台灣的產業界、衛星或是太空產業非常瞭解，且高是有2個小孩的職業婦女，也知道年輕世代所面對買房、照顧小孩、父母的困境與壓力，在2020年新竹市立委選舉中的表現非常出色，因此就學經歷來說非常適合。

至於外界關注高未經歷民代歷練是個問題？邱顯智表示，高鈺婷曾任黨的副秘書長，任內主責黨中央跟黨團的議題統合與協調，所以對時力現在提出的法案跟關注議題非常清楚，也對黨務非常瞭解。

而在為黨募款上，邱顯智認為，募款應該是要「大家一起來承擔」，且募款應該要有專責人員，也要朝向專業化來發展。

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