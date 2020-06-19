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查獲大量人頭黨員申請 時代力量暫停入黨審核程序

時代力量秘書長陳志明今表示，查獲大量人頭黨員申請，目前暫停入黨審核程序。（資料照）

時代力量秘書長陳志明今表示，查獲大量人頭黨員申請，目前暫停入黨審核程序。（資料照）

2020-06-19 16:18:41

〔記者吳書緯／台北報導〕時代力量即將在明年初改選黨決策核心的「決策委員」，而決策委員是透過入黨滿6個月的黨員直選而成，近期已是具有投票權資格的入黨「死線」；然而，時代力量秘書長陳志明今表示，查獲大量人頭黨員申請，目前暫停入黨審核程序；而至於源頭指向何方？陳志明未多加揣測，僅表示交由檢調偵辦。

時代力量黨決策核心「決策委員」每兩年改選一次，本屆決策委員是在2019年1月改選，預計在明年初進行改選出15位決策委員、3位候補決策委員，並在2月初上任後互選黨主席；時代力量的黨主席是由決策委員互相推選，也因此若要擔任黨主席，當選決策委員為必要條件。

時代力量目前黨章規定需入黨滿6個月才有投票權，亦即近期已是要有投票權的入黨最後期限；包含立院時代力量黨團總召邱顯智、黨籍立委王婉諭以及多位黨籍縣市議員，都不約而同的透過臉書招募黨員入黨。

然而時代力量今天下午表示，黨組織部自5月下旬開始，陸續收到突然性大量入黨申請，經網路資料分析及電話查對資料後，發現大量異常申請案件，如資料不符、資料遭竄改、冒用身分申請、相同網址大量申請，以及透過代繳黨費邀約入黨以取得黨員資格之情形，因情節重大，目前已將異常申請案件轉送檢調單位進一步調查。

時代力量表示，為維護現有黨員權益，暫停受理入黨申請及黨員入黨審理，待相關司法調查釐清後，再繼續入黨申請程序業務。

陳志明受訪表示，近期共收到500份入黨申請書，在目前已經清查的300份當中有高達9成為疑似人頭黨員，比例之高令人感到非常驚訝，而人頭黨員申請書的樣態非常多元，所以暫時看不出是何方所為，將交由檢調偵辦。

時代力量在明日舉行黨代表大會，預計在會中黨章的地方黨部專章，健全各縣市黨部組織，預料也將在大會中討論黨代表的權責、以及黨章的部分修正。

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