時代力量扎根地方 王婉諭成立新北聯合服務處

時代力量立委王婉諭（中）今天成立新北市黨部聯合服務處。左起為時代力量新北市黨部主委葉甄宜、桃園市議員簡智翔、前立委黃國昌、基隆市議員陳薇仲（右三）、時代力量新北市黨部副執行長彭聖韶。（記者賴筱桐攝）

2020-06-13 12:42:18

［記者賴筱桐／新北報導］時代力量立委王婉諭今天舉辦新北市黨部聯合服務處開幕茶會，這是繼苗栗、高雄之後，選在新北市成立第3處服務據點，象徵扎根地方的決心。時代力量新北市黨部主委葉甄宜表示，2022年新北市的選戰時力不會缺席，歡迎並邀請支持改革的夥伴一起加入。

王婉諭表示，2020年大選時代力量在新北市得到近20萬張政黨票支持，新北市是全國人口數最多的縣市，時代力量在新北也有高支持度，她長期關注公共托育、改善勞動條件、居住正義、警消權益、議會透明等政策，都與新北息息相關。

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王婉諭說，透過成立聯合服務處，直接與民眾對話，協助處理市民的大小事，並將政策落實到新北市，「期待讓時代力量這股強而有力的監督力量進入新北，讓新北成為一座真正能夠安居樂業的城市！」

前立委黃國昌表示，感謝支持者與志工成為時力最重要的後盾，下一個階段的新北黨部將努力深化城市治理、公共政策願景，提出市政藍圖，並且告訴市民，「時代力量不只會監督，我們也準備好了，要邁向地方執政」。

葉甄宜指出，與王婉諭設立聯合服務處有助於擴大及提升對新北市民的服務品質，尤其林口、三峽、淡水等區域，近年來人口迅速成長，其中不乏青年小家庭，王婉諭將持續倡議並監督新北市的育兒資源與環境，讓年輕朋友安心生養。

葉甄宜說，黨部自2017年起主張議會公開透明，提出包括隨選隨播、開放審查會直播、會議紀錄盡速產出等建議，目前新北市議會陸續落實，顯見即便時代力量前進新北市議會仍差最後一哩路，但是監督制衡的能力與決心並未打折扣。

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