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黃健庭獲提名擔任監察院副院長 時力黨團：堅決反對

立院時代力量黨團總召邱顯智與同黨立委王婉諭今天在立法院受訪，表達堅決反對黃健庭擔任監察院副院長。（時代力量提供）

立院時代力量黨團總召邱顯智與同黨立委王婉諭今天在立法院受訪，表達堅決反對黃健庭擔任監察院副院長。（時代力量提供）

2020-06-19 13:34:50

〔記者吳書緯／台北報導〕總統府今將公布新任監委被提名人，前台東縣長黃健庭可望被提名為監察院副院長，但因黃在縣長任內涉入美麗灣渡假村爭議、擔任立委時涉及藥商回扣案，昨夜消息一出引起各界譁然；立法院時代力量黨團今天表達「堅決反對」，認為黃曾被糾正又訴訟在身，不適合行使監察委員的職權。

時力黨團總召邱顯智表示，監察委員的任務在於行使糾舉彈劾的職權，而此次監察委員提名的亮點，正在於成立「國家人權委員會」，也讓監察院成為所謂的人權院，然而提名黃健庭擔任監察院副院長並兼任監委極不恰當，一來黃健庭曾被糾正，又涉案在身，怎能同時行使職權來糾舉他人？

邱顯智譏諷，民進黨曾於2014年的縣市長選戰中，才痛斥不該由貪污的人來擔任縣長，但他們現在卻要提名「貪污之人」來擔任監察院副院長，而這更顯示黃健庭非常不適任副院長。

至於另一位可能被提名監委的陳伸賢，邱顯智表示陳曾經被彈劾，時力黨團也對此人選表達堅決反對的立場；邱指出，從此次提名2名不適任人選擔任監委，即可看出民間團體與學界所倡議廢除監察、考試兩院的正當性。

王婉諭表示，黃健庭目前陷入訴訟當中，表示他無法管理好自己的行為，而由這樣的人來擔任監察院副院長，非常不妥當。

邱顯智引用民進黨在2014年的選舉文宣，指出當年民進黨痛斥不該由貪污的人來擔任縣長，現在卻要提名「貪污之人」來擔任監察院副院長。（時代力量提供）

邱顯智引用民進黨在2014年的選舉文宣，指出當年民進黨痛斥不該由貪污的人來擔任縣長，現在卻要提名「貪污之人」來擔任監察院副院長。（時代力量提供）

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