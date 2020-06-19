時力辦護照封面競賽 盼廣徵台灣國家意象護照設計。（記者彭琬馨攝）

2020-06-19 12:09:52

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量今舉辦「護照封面設計比賽」公佈記者會，盼邀集廣大民眾共同參與護照封面設計，挑選出最具有台灣國家意象的護照封面範本。前外交官、時力黨部媒創部主任劉仕傑說，在前線工作時，經常有護照封面無法清楚辨識台灣而被誤認為他國的經驗，蔡總統擁有817萬選民支持，呼籲蔡政府應在台灣正名一事上展現魄力。

時力秘書長陳志明說，目前已有多達54件參賽作品，呼籲民眾能踴躍發揮創意，設計出最能代表台灣意象的國家圖象設計，優勝作品最高可獲得3萬元獎金。

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立法院6月底即將召開臨時會，料將處理護照正名一案，目前除時力黨團提案要求處理護照封面外，民進黨團也提案，要求「行政部門應就如何進一步提升我國護照之『台灣』辨識度研提具體作法，以維護國人尊嚴，以及確保國際旅行之便利與安全」。

此競賽即日起收件至7月20日止，參賽作品須包含國家名稱（不限）、國家意象等足以代表台灣的標示，同時並符合護照條例的相關規定，競賽將選出9名優勝者，評審團包含政大台灣文學研究所教授陳芳明、自由設計工作者楊珮愉、自來視覺設計顧問公司創辦人賴永盛、平面設計工作者黃梵真與前外交官劉仕傑。

時代力量舉辦護照封面設計比賽，呼籲民眾踴躍設計具有台灣國家意象的護照封面。（記者彭琬馨攝）

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