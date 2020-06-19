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綠營首長力挺陳其邁 黃偉哲：完成南台灣治理最後一塊拼圖

台南市長黃偉哲今日受訪表示，將會與桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長潘孟安合力輔選陳其邁競選高雄市長。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲今日受訪表示，將會與桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長潘孟安合力輔選陳其邁競選高雄市長。（記者洪瑞琴攝）

2020-06-19 12:26:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨已徵召行政院前副院長陳其邁競選高雄市長補選，台南市長黃偉哲今（19）日受訪表示，於公於私交情，民進黨縣市長合力輔選，包括南市、嘉義縣及桃園市輔選北高雄部份，南高雄則由屏東縣協助，將全力密集陪同陳其邁造勢輔選，分進合擊，努力完成執政黨南台灣治理最後一塊拼圖。

黃偉哲初先受訪幽默說，黨主席蔡英文日前看到他「燒聲」，提醒他要戴囗罩；對於媒體問到何時啟動聯合輔選？他表示，高雄市長輔選將會聽從黨中央指揮，於公是「順中央」，於私則是其實大家都有交情，他跟嘉義縣長翁章梁、屏東縣長潘孟安，還有桃園市長鄭文燦，雖然不是相同學運出身，但是「都屬於同一個世代」，將會密集互相支援替陳其邁輔選。

黃偉哲表示，由於高雄範圍很大，北高雄將由他與翁章梁幫忙輔選，南高雄則是由屏東縣長潘孟安多幫忙，鄭文燦也會出力，全力配合陳其邁競選步調，採取分進合擊方式努力輔選。

黃偉哲表示，若站在黨的立場，未來同黨執政，大家聯繫協調上勢必較佳，以過去1年多的經驗證明，他和前高雄市韓國瑜任內時期，台南、高雄，或是高雄、屏東互動上有些淡下來，這點是不爭的事實，因此為了把南台灣治理的最後一塊拼圖，強化縣市之間更密切交流合作，以及為了南台灣整體綜合發展，民進黨會努力把高雄這場選舉打好，「這是我們必要工作與使命」。

黃偉哲也打趣說，期待未來「翁翁、哲哲、邁邁、安安」南台灣四重奏，合體打造南台灣發展指日可待。

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