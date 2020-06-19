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指黃健庭任監院副院長「很酬庸」 林為洲：黨內希望開除黨籍

國民黨團總召林為洲等人上午召開記者會，高喊國民黨團要團結。（記者塗建榮攝）

國民黨團總召林為洲等人上午召開記者會，高喊國民黨團要團結。（記者塗建榮攝）

2020-06-19 10:32:29

〔記者陳昀／台北報導〕總統府今將公布新任監委名單，曾涉美麗灣度假村、藥商回扣案的國民黨籍前台東縣長黃健庭將被提名為監察院副院長。立法院國民黨團總召林為洲上午受訪說「老實講很酬庸」，黃健庭選擇此時加入民進黨陣營是個人選擇，黨團下週二將開會討論如何處理人事權同意案，總之「不可能同意」。

國民黨團總召林為洲、首席副書記長林奕華及立委陳玉珍、李德維上午召開「陳菊掌監院、自己弊案自己查 」記者會。林為洲會後受訪指出，黃健庭獲提名一事黨內都很驚訝，連黨主席江啟臣也是事後才被告知，黨章規定在未取得同意前接任他黨政務官必須交考紀會處分，目前黨內主流意見是開除黨籍。

林為洲表示，下週二將召開黨團大會討論監察院人事權同意案，總之不可能同意，主要是針對制度，不管是誰都投不下去，既然民進黨主張廢考監，就連提名都不該提名，怎麼又「提好提滿」，國家花8億元養他們口中的「憲政盲腸」，再者才是人選因素。

面對媒體追問「黃健庭這個人選如何？」林為洲表示，監察院副院長沒什麼功能，就是代替院長主持會議，也沒有主動調查案件的慣例，「老實講很酬庸」，黃健庭選擇此時加入對方陣營是個人選擇，在野難免辛苦，大家都喜歡當執政黨，有同志在國民黨辛苦時選擇轉換角色、變成執政黨，「我們給他祝福，高牆對面的雞蛋雖然脆弱，我們願意繼續當雞蛋」。

林為洲在記者會上也批評，考監兩院通常是榮譽職務，陳菊雖對人權有貢獻，但作為監察院長非常不當，她在高雄市長任內有多件相關糾正案，未來若成案屬實，陳菊要辭職嗎？若無罪，民眾能相信監察院的公正獨立嗎？若完全不查，不就代表監察院已經完全工具化、酬庸，作為保護執政黨、打擊異己的工具？

他批評，民進黨主張廢除監察院，卻一邊喊廢除、一邊提好提滿，這樣錯亂的邏輯、前後不一的雙標，「我們無法接受，拒絕行使同意權。 」

國民黨立委陳玉珍表示，民進黨這項佈局看似想裂解國民黨，無論提名國民黨什麼人才，也無法改變她違背廢考監承諾的事實。

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