武漢肺炎》質疑中生返台門檻高 國民黨：雙重標準

國民黨今日質疑開放境外生返台獨漏陸生的作法，認為陸生入境採取雙重標準，門檻遠高於外籍生、港澳生，主張應該比照當初限制入境規範，針對不同省分訂定開放順序。圖為台灣大學校園。（資料照）

2020-06-17 19:17:12

〔記者施曉光／台北報導〕針對中央流行疫情指揮中心與教育部部長潘文忠宣布境外生可分批返台，國民黨今日表示樂見蔡政府傾聽民意，開放境外生返台，但質疑獨漏陸生的作法，對陸生入境採取雙重標準，門檻遠高於外籍生、港澳生，該黨呼籲政府應停止歧視性作法，並建議蔡政府對於開放陸生入境時程，應比照當初限制入境規範，針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情程度不同的省分，訂定開放順序。

國民黨指出，蔡政府終於願意傾聽民意，讓境外生分批返台，國民黨予以肯定，並歡迎這些境外生返台，然而若從防疫專業來看，國民黨不能瞭解，疫情剛爆發時，指揮中心對中國大陸疫情的風險等級處理與邊境管制基本上以省市區域為單位劃分，此次解禁境外生來台卻未按照這個原則的理由為何？

請繼續往下閱讀...

國民黨認為，若以省市作為解封標準來看，陸生來源的八個中國大陸省、市當中，除北京外，應該全為低風險地區，蔡政府應該依省市標準處理解封事宜。

國民黨表示，陸生已4個多月未能返台就學，政府不能再推諉，應儘速列出對中國大陸各省市解封的時間表，不能讓他們遙遙無期的等待，同時以負責任的態度超前部署，讓陸生也能順利在下學期開始前返台就學。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法