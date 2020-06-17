刑事補償將大幅放寬！修法後 無辜受害人得追溯請求

行政院明天院會將通過司法院函送「刑事補償法」部分條文修正草案。圖為司法院外觀。（資料照，記者吳政峰攝）

2020-06-17 19:54:54

〔記者李欣芳／台北報導〕刑事補償的適用範圍將大幅放寬，行政院明天召開的院會，將通過司法院函送「刑事補償法」部分條文修正草案，依特別救濟程序裁判無罪確定前，經有罪判決判處死刑、無期徒刑或未宣告緩刑之有期徒刑確定，除人身自由受拘束之無辜受害人本得請求補償外，因偵查、審判過程或判決結果，未受人身自由拘束之無辜受害人，其人身自由以外之人格法益有重大損失，且無法聲請國家賠償時，也可聲請刑事補償，且修法公布後回溯適用2年，使無辜受害人得追溯請求補償，以強化救濟機制。

此案經由政務委員羅秉成完成審查，明天將由主持院會的行政院長蘇貞昌拍板，送請立法院審議，請核議案。

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行政院發言人丁怡銘今晚表示，這次修法大幅放寬刑事補償之適用範圍，依特別救濟程序裁判無罪確定前，經有罪判決判處死刑、無期徒刑或未宣告緩刑之有期徒刑確定，除人身自由受拘束之無辜受害人本得請求補償外，因偵查、審判過程或判決結果，未受人身自由拘束之無辜受害人，其人身自由以外之人格法益有重大損失，且無法聲請國家賠償時，亦可以聲請刑事補償。

他說，修法公布後回溯適用2年，使無辜受害人得追溯請求補償，以強化救濟機制。

丁怡銘說，修法賦予無辜受害人得以選擇補償金支付的方式，除現有一次性支付外，並增訂可以請求分期支付。同時，使受理補償事件之機關得以彈性審酌補償金額，就無辜受害人已繳罰金、易科罰金、沒收或追徵有拍賣物賣得價金等情形，修正給予一至二倍的補償金額，以具體平復損害。

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