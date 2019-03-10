被控搶銀樓坐牢891天 蘇炳坤獲冤獄賠償445.5萬元

2019-03-10 20:33

〔記者張文川／台北報導〕33年前家具行老闆蘇炳坤被控強盜銀樓，遭判刑15年定讞，他喊冤爭取清白，2000年獲總統發特赦，但蘇認為清白未明，聲請再審獲准，去年8月再審改判無罪定讞，蘇再向高院聲請冤獄刑事補償445萬5000元，高等法院日前認定，蘇入獄2年3個多月、羈押2個月，共坐冤獄891天，以每天5000元計算，裁定補償蘇炳坤全額445萬5000元。可抗告。

高院今年1月開庭調查時，蘇炳坤的妻子陳色嬌作證指稱，33年前案發清晨蘇被警方架走時的驚悚經過，丈夫被刑求，手腕充滿血絲、警方搜索後拿一把所謂的凶刀要求她簽名，強調蘇父在兒子被通緝期間過世，蘇被迫無法送父親最後一程。

68歲蘇炳坤原本在新竹經營家具行，被控於1986年3月23日凌晨3時許，與慣竊郭中雄侵入新竹市金瑞珍銀樓，搶走32兩金飾，蘇男隔年3月被依強盜故意殺人未遂罪判刑15年定讞。蘇男堅稱郭男挾怨誣陷他，逃亡10年才到案入監，2000年底獲前總統陳水扁特赦。

蘇炳坤獲特赦後，曾於2011年向新竹地院聲請冤獄賠償，但新竹地院認為，依據赦免法第5條規定，有罪判決確定的效果，不因特赦而受影響，被判有罪確定的人，不論是經特赦而免除其刑，或其罪、刑的宣告為無效，但被告在獲特赦前，基於有罪判決而所受的羈押或刑的執行，都不因特赦而受影響。

新竹地院認為，蘇炳坤遭羈押及逮捕入獄，全都具合法及正當性，蘇炳坤並非被非法剝奪人身，不得請求冤獄賠償，判蘇敗訴，蘇炳坤上訴，最高法院冤獄賠償覆議委員會2012年駁回，敗訴確定。

蘇認為特赦只是總統給他清白，但司法沒有給他清白，因此聲請再審，請求司法改判他無罪，求取完全的清白之身，高院裁定再審；去年8月高院再審判決蘇炳坤無罪確定，成為首位經總統特赦仍獲再審，並改判無罪確定的刑事被告。蘇據以再次聲請冤獄賠償，終獲勝訴。

如蘇炳坤對此裁定不服，可向司法院刑事補償法庭聲請覆審。

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