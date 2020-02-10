台大名醫黃慧夫案再審平反 請求刑事補償24.2萬元

台大名醫黃慧夫請求刑事補償，今到高院開庭。（記者張文川攝）

2020-02-10 13:17:38

［記者張文川／台北報導］台大醫院整形外科醫師黃慧夫，2008年任職於亞東醫院時，為車禍受傷的少年動手術，少年後來自行轉院，右腿卻因脫臼而缺血性壞死，截肢保命，黃慧夫被控業務過失致重傷罪；一審判無罪，但高院二審改判黃4月徒刑定讞，民間司改會協助他聲請再審獲准；高院再審去年12月改判黃無罪確定，成為國內首件醫療再審翻案成功的案例；黃慧夫聲請刑事補償，高院今開庭，他請求當初易科罰金的一倍補償金共24萬2000元，「國家欠我的，應該要還給我」。

黃慧夫在庭外受訪指出，他覺得國家應該好好思考，如果按照一般的計算，10幾年的訴訟，對於一位外科醫師青春、折磨、名譽等等這些的價值，還包括他家人所受的折磨，「光憑刑事補償法這樣的計算方式，計算得出來的嗎？對於訴訟費、律師師等損失，法院願意賠嗎？」「法律的事情我不懂，但是我認為法律的規定是錯誤的」。

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律師詹義豪表示，請求刑事補償的金額是依刑事補償法的規定計算，罰金及易科罰金執行的補償，請求已繳罰金的加倍金額，黃繳納4個月有期徒刑的易科罰金12萬1000元，因此依法只能請求加倍的24萬2000元。

詹義豪表示，請求補償的形式意義遠大於實質意義，黃醫師並非渴望這筆錢，而是讓冤屈能獲得公理、正義的驗證證實，讓世人知道這是一件冤案，平復黃的工作、家庭十幾年來受到的莫大委屈；此案也突顯應該檢討司法制度，司法在碰到醫學等專業案件時，二審不應輕易推翻一審調查這麼多年的證據認定結果，只開兩次庭就從無罪改判有罪，造成被告與家人承受長久的冤屈與折磨。

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