國民黨籲暫緩夏月電價 三倍券提早至端午連假上路

國民黨立委蔣萬安（右）、鄭麗文（左）等人要求應停止實施夏季電價讓民眾喘口氣。（記者王藝菘攝）

2020-06-17 11:20:32

〔記者林良昇／台北報導〕國內大規模解封，立法院國民黨團書記長蔣萬安指出，夏季月份的平均電費比非夏季電費多出410元，對於疫情期間的餐廳、商家是沉重負擔，呼籲政府暫緩實施6月至9月的夏月電價，並將「三倍券」提前至端午連假期間就上路，促進消費。

立院國民黨團今召開記者會，蔣萬安提到，無薪假人數攀升至近十年高峰，疫情趨緩，振興應加快速度，「三倍券」不能拖到7月中旬才上路，應儘快在6月底端午連假期間就發放給民眾，讓商家能藉由民眾消費度過難關。

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蔣萬安也表示，6月至9月實施的夏月電價讓民眾的平均電費比非夏季多出410元，對於民眾、商家都是沉重負擔，店家可能好不容易才碰到人潮變多，卻要花更多電費，如果政府仍比照過去實施夏月電價，負擔會雪上加霜，政府應苦民所苦，暫緩實施夏月電價。

國民黨立委鄭麗文指出，她在今年4月時有對經濟部提出質詢，認為從今年2月開始全球油價大跌，現在油價雖有回升，但仍屬於低油價，在疫情最嚴重時，政府應調降電價，不該太小氣跟民眾計較﹔但從4月至今，台電和經濟部毫無反應，一毛不拔。

鄭麗文說，夏月電價是鼓勵民眾節約用電，但因為疫情，很多工廠生產線沒辦法開，民眾已經很節約了，希望經濟部長沈榮津在升官為行政院副院長前可以「可憐我們」。

此外，蔣萬安也提到，勞動部推出的青年就業計畫看似立意良善，鼓勵應屆畢業生趕快找到工作，但有學者認為這只是在消化預算，短期也許刺激應屆畢業生投入職場，但如果沒有相關配套，就只是煙火式的「大撒幣」，應重新盤點。

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