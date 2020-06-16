蕭美琴駐美只因與小英關係佳？外交人士：仇女心態令人作嘔

國安諮詢委員蕭美琴（右）將接任駐美代表，卻有特定媒體稱是因為與蔡英文總統（左）關係好才獲派任。圖為2019年11月競選總統連任的蔡英文及競選立委連任的蕭美琴成立花蓮聯合競選總部造勢活動。（資料照，記者王峻祺攝）

2020-06-16 22:48:16

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對有媒體指前民進黨立委、國安會諮委蕭美琴出任駐美代表，是因與蔡英文總統的「關係極佳」才出任此職；熟悉國際事務工作的人士說，只要對國際事務稍有涉獵，就會知道「BiKhim（蕭美琴英文名字）」在國際事務圈的好人緣和耕耘之深，這些敘述只反映了批評者滿滿「令人作嘔」的「仇女」與「意識形態偏見」，以及對於國際事務的陌生。

這位人士說，有特定媒體刻意醜化蕭美琴出任駐美代表為因為她是蔡英文總統的「閨蜜」，甚至還在特稿中，假借所謂「消息人士」為名，攻擊蕭美琴「沒有首長經驗」、有「大小姐脾氣，缺乏協調能力」，意味蕭美琴並非因為「專業」而擔任這項重要職位，這些敘述只反映了批評者滿滿令人作嘔的「仇女」與「意識形態偏見」，以及對於國際事務的陌生。

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這位人士說，事實上，只要對國際事務稍有涉獵，就會知道「BiKhim（蕭美琴英文名字）」在國際事務圈的好人緣和耕耘之深，無論在美國、歐洲乃至於日本、東協等國，蕭美琴二十多歲就擔任民進黨國際部副主任，二十多年來，對於於各國政情、外交政策，以及外交人事網絡，都有高度掌握，豐富的視野和專業能力，也得到各國政界、外界界高度肯定，也因此歷任包括亞洲民主自由聯盟（CALD）主席、國際自由政黨聯盟（LI）副主席等國際組織重要職務。

這位人士說，蕭美琴除曾任四屆立法委員，擁有超過十年以上的外交國防委員會專業問政經驗，蕭美琴在台美關係、政黨外交、國會外交與台灣的國際參與的工作上，都有豐富的經驗與貢獻，也得到包括美國在內各國的信任，也因為如此，蔡英文總統特別邀請蕭美琴出任駐美代表，美方也隨即表達欣然同意。

這位人士說，在後疫情時代，國際政經局勢快速變遷，以及印太區域安全穩定各種挑戰下，堅實對台灣最重要的台美關係，讓台灣在後續的各項國際事務推進上，有最好的基礎。

至於該媒體稱駐美代表處政治組長趙怡翔曾多次表達「要回台參選」、「希望離開美國」云云，這位人士則說，這跟不久前同樣一家特定媒體指趙怡翔即將出任駐美副代表，都是刻意製造議題，打擊第一線外交工作者的不實訊息，沒有參考的意義。

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