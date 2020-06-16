蔡總統任命蕭美琴為駐美代表 強化台美關係

蕭美琴出任駐美代表。（資料照）

2020-06-16 22:18:11

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府今晚表示，蔡英文總統已在稍早正式任命現任國家安全會議諮詢委員蕭美琴擔任我國駐美國代表。總統府發言人張惇涵說，美國是台灣最重要的國際夥伴，蔡總統期許蕭代表勉力貢獻所長，在既有的堅實基礎上，持續強化台美兩國間關係，為國家也為區域間的繁榮穩定創造更多的可能。

張惇涵說，蕭美琴代表長期致力於台灣國際關係與各項對外事務的推動，20多年來，除曾任4屆立法委員，有超過10年以上的外交及國防委員會專業問政經驗，更歷任包括亞洲民主自由聯盟（CALD）主席、國際自由政黨聯盟（LI）副主席等國際組織重要職務，對於國際局勢有深入了解，特別在台美關係、政黨外交、國會外交與台灣的國際參與上，都有長期的貢獻，在國際事務以及外交圈深獲肯定與信賴，她的提名也迅速獲得美國政府同意。

請繼續往下閱讀...

張惇涵表示，近期疫情仍在國際各地蔓延，國際政經情勢急速變遷，美國作為台灣最重要的國際夥伴，未來無論在經貿上更緊密的合作，乃至於印太區域安全穩定的促進上，台美關係的穩健發展都至關重要。因此，總統特別任命蕭美琴擔任我國駐美代表，相信以她豐富而廣闊的國際視野，以及20多年來參與國際事務的豐富經驗與能力，必定可以襄助總統推動未來台美各項重要工作，助益兩國關係的長足進展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法