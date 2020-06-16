為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

蔡總統任命蕭美琴為駐美代表 強化台美關係

蕭美琴出任駐美代表。（資料照）

蕭美琴出任駐美代表。（資料照）

2020-06-16 22:18:11

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府今晚表示，蔡英文總統已在稍早正式任命現任國家安全會議諮詢委員蕭美琴擔任我國駐美國代表。總統府發言人張惇涵說，美國是台灣最重要的國際夥伴，蔡總統期許蕭代表勉力貢獻所長，在既有的堅實基礎上，持續強化台美兩國間關係，為國家也為區域間的繁榮穩定創造更多的可能。

張惇涵說，蕭美琴代表長期致力於台灣國際關係與各項對外事務的推動，20多年來，除曾任4屆立法委員，有超過10年以上的外交及國防委員會專業問政經驗，更歷任包括亞洲民主自由聯盟（CALD）主席、國際自由政黨聯盟（LI）副主席等國際組織重要職務，對於國際局勢有深入了解，特別在台美關係、政黨外交、國會外交與台灣的國際參與上，都有長期的貢獻，在國際事務以及外交圈深獲肯定與信賴，她的提名也迅速獲得美國政府同意。

張惇涵表示，近期疫情仍在國際各地蔓延，國際政經情勢急速變遷，美國作為台灣最重要的國際夥伴，未來無論在經貿上更緊密的合作，乃至於印太區域安全穩定的促進上，台美關係的穩健發展都至關重要。因此，總統特別任命蕭美琴擔任我國駐美代表，相信以她豐富而廣闊的國際視野，以及20多年來參與國際事務的豐富經驗與能力，必定可以襄助總統推動未來台美各項重要工作，助益兩國關係的長足進展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
傳蕭美琴「內定」派駐美國 藍委提案要求備詢遭綠委痛批
2020-05-21 12:45

傳蕭美琴「內定」派駐美國 藍委提案要求備詢遭綠委痛批
蕭美琴今夏駐美 外交部政次謝武樵派英
2020-05-18 05:30

蕭美琴今夏駐美 外交部政次謝武樵派英
5G強勢助攻　VR應用超展開

5G強勢助攻　VR應用超展開
會有「川蔡會」？ 傳蕭美琴將駐美 矢板明夫曝3關鍵任務
2020-05-12 19:11

會有「川蔡會」？ 傳蕭美琴將駐美 矢板明夫曝3關鍵任務
終於解封！後疫情房市 買氣逆勢衝天

終於解封！後疫情房市 買氣逆勢衝天
政治今日熱門
2020-06-15 23:09

林夕暗諷某黨「別突然那麼幫香港」 柯粉怒：不爽滾回去

2020-06-15 23:46

網扯許崑源墜樓是他殺 高大成：炒作行為很垃圾

2020-06-16 05:46

未獲提名向府方抗議？ 監委高鳳仙：空穴來風

2020-06-16 05:30

外交部開倒車 駐外名片格式排除台灣

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播