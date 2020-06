駐外館處名片不准印Taiwan 前外交官：無言、悲傷、失望

我國外交部在本月12日悄悄通電所有駐外館處,針對駐外人員的名片,一律定用國旗、國徽、梅花、外交部部徽等圖案,並統一名片格式,現用有「台灣」均遭排除,消息一出引起譁然。(記者呂伊萱攝)

2020-06-16 23:45:28

〔即時新聞/綜合報導〕我國外交部在本月12日悄悄通電所有駐外館處,針對駐外人員的名片,一律定用國旗、國徽、梅花、外交部部徽等圖案,並統一名片格式,現用有「台灣」均遭排除。消息一出馬上引起朝野譁然。對此,前外交官劉仕傑坦言心情「無言、悲傷、失望」。

劉仕傑今天(16日)在臉書上表示,自己先前在臉書上公開支持總統蔡英文反對九二共識,更直言「外交人員的國家認同有三不危機:不清楚、不一致、不敢說」,「當時引起軒然大波,部內長官也給我壓力,甚至叫我不要寫臉書」但他沒想到外交部竟然訓令駐外館處名片不准印上Taiwan,「我感到無言、悲傷、失望」。

劉仕傑回想自己當年在駐帛琉大使館服務時,「言必稱Taiwan,自我介紹、開會、洽公,我都說:This is Jerry from the Taiwan Embassy。」而當地的政要友人也習慣稱Taiwan Embassy,劉仕傑認為,Taiwan這名字,代表的就是真誠友誼。

劉仕傑表示,「近幾年來年輕的外交官本土認同逐漸上升,在社群媒體上用自己的方式活躍串連,為的就是向世界說:我們的國家叫Taiwan。想不到在這時候,外交部的通電打了大家一巴掌:名片只能印上Republic of China,不能寫Taiwan」劉仕傑最後更質問,「講出台灣的名,有這麼困難嗎?在名片上印Taiwan,這樣卑微的請求,也不行嗎?我真的很悲傷。」

針對外交人員名片禁印Taiwan,外交部發言人歐江安今天表示,發送圖例是參考,「不准使用台灣」並非事實,目前中華民國(台灣)已是正式對外文書用法;外交部長吳釗燮也在相關電報上批示,強調「發送多種圖例給外館參考,並尊重因地制宜彈性,不會強制」,顯示外交人員使用台灣已是現狀,外交部無意改變。

前外交官劉仕傑對於外交部令駐外館處名片不准印上Taiwan感到失望。(翻攝自臉書)

