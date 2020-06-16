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駐外館處名片不准印Taiwan 前外交官：無言、悲傷、失望

我國外交部在本月12日悄悄通電所有駐外館處，針對駐外人員的名片，一律定用國旗、國徽、梅花、外交部部徽等圖案，並統一名片格式，現用有「台灣」均遭排除，消息一出引起譁然。（記者呂伊萱攝）

我國外交部在本月12日悄悄通電所有駐外館處，針對駐外人員的名片，一律定用國旗、國徽、梅花、外交部部徽等圖案，並統一名片格式，現用有「台灣」均遭排除，消息一出引起譁然。（記者呂伊萱攝）

2020-06-16 23:45:28

〔即時新聞／綜合報導〕我國外交部在本月12日悄悄通電所有駐外館處，針對駐外人員的名片，一律定用國旗、國徽、梅花、外交部部徽等圖案，並統一名片格式，現用有「台灣」均遭排除。消息一出馬上引起朝野譁然。對此，前外交官劉仕傑坦言心情「無言、悲傷、失望」。

劉仕傑今天（16日）在臉書上表示，自己先前在臉書上公開支持總統蔡英文反對九二共識，更直言「外交人員的國家認同有三不危機：不清楚、不一致、不敢說」，「當時引起軒然大波，部內長官也給我壓力，甚至叫我不要寫臉書」但他沒想到外交部竟然訓令駐外館處名片不准印上Taiwan，「我感到無言、悲傷、失望」。

劉仕傑回想自己當年在駐帛琉大使館服務時，「言必稱Taiwan，自我介紹、開會、洽公，我都說：This is Jerry from the Taiwan Embassy。」而當地的政要友人也習慣稱Taiwan Embassy，劉仕傑認為，Taiwan這名字，代表的就是真誠友誼。

劉仕傑表示，「近幾年來年輕的外交官本土認同逐漸上升，在社群媒體上用自己的方式活躍串連，為的就是向世界說：我們的國家叫Taiwan。想不到在這時候，外交部的通電打了大家一巴掌：名片只能印上Republic of China，不能寫Taiwan」劉仕傑最後更質問，「講出台灣的名，有這麼困難嗎？在名片上印Taiwan，這樣卑微的請求，也不行嗎？我真的很悲傷。」

針對外交人員名片禁印Taiwan，外交部發言人歐江安今天表示，發送圖例是參考，「不准使用台灣」並非事實，目前中華民國（台灣）已是正式對外文書用法；外交部長吳釗燮也在相關電報上批示，強調「發送多種圖例給外館參考，並尊重因地制宜彈性，不會強制」，顯示外交人員使用台灣已是現狀，外交部無意改變。

前外交官劉仕傑對於外交部令駐外館處名片不准印上Taiwan感到失望。（翻攝自臉書）

前外交官劉仕傑對於外交部令駐外館處名片不准印上Taiwan感到失望。（翻攝自臉書）

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