樂見外交名片印台灣 吳釗燮公文批示尊重因地制宜現狀

我國因外交處境特殊，名片使用和外館名稱難有一致格式。目前邦交國都已使用國旗加上「中華民國（台灣）」樣式，如左上是我駐聖文森人員的名片；非友邦則有多種樣式，例浮水印國徽加館名（右上）、外交部部徽加上國名與台灣（左下）、國花梅花加館名（右下）等。（記者呂伊萱攝）

2020-06-16 13:23:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部上週通電全球外館駐外名片格式，遭疑「排除台灣」。據了解，我國駐友邦人員名片目前全數都已使用「中華民國（台灣）」，非友邦則因各駐在國考量而有多種樣式。外交高層今指出，外交部長吳釗燮在相關電報上批示，強調「發送多種圖例給外館參考，並尊重因地制宜彈性，不會強制」，顯示外交人員使用台灣已是現狀，且外交部也無意改變。

國民黨立委陳以信關切駐外人員名片格式，並曾在立院質詢要求外交部格式應一致。外交部上週通電所有外館，將使用多年的名片格式再次發送給各外館，因其中提及舊文包括「律定使用國旗、國徽、梅花和外交部部徽等圖案，並統一名片格式」，但未直接提及使用「台灣」等彈性現狀，引發駐外人員與媒體議論是否「排除台灣」。

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外交部發言人歐江安今天在例會澄清，外交部並沒有要求不准使用台灣，這是很重要的事實。名片格式目前是討論階段，將兼顧延續性和因地制宜的彈性，更重要是凸顯正式國名並提升台灣的識別度。歐江安說，此次發送相關圖例作為參考，還有待政策討論和跨部會協調。

我國因外交處境特殊，不僅友邦和非友邦駐外處境不同，在眾多關係密切但沒有正式關係的非友邦之間，也因各自國情有不同的外交待遇，名片使用和外館名稱等也因此難以使用一致格式。

事實上，政府近年提升台灣能見度，我駐友邦大使的名片已全數使用國名加註（台灣）的樣式，在非友邦部分則相當多元，有如駐德代表謝志偉一般直接印上「台灣大使」者，也有使用國花梅花、外交部部徽、或沒有印任何圖樣等各式設計。

對於駐外名片引起討論，外交高層今天指出，外交部內部應立委要求，電傳外館名片樣式時，吳釗燮就在相關電報上批示，強調「發送多種圖例給外館參考」、「尊重因地制宜彈性，不會強制」等語。

外交高層表示，外交人員使用「台灣」已是現狀，樂見此現狀，不會改變、也沒有必要改變。至於電報中要求名片格式若有「重大變更」，也必須報部同意，高層則說，這是因為要存檔參考，避免有紛爭時、部裡沒有掌握。

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