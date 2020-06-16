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首頁　>　政治

外交部統一駐外名片格式 現用有「台灣」均遭排除

（記者蘇永耀翻攝立法院網站）

（記者蘇永耀翻攝立法院網站）

2020-06-16 08:21:55

〔記者蘇永耀／台北報導〕外交部十二日悄悄通電所有駐外館處，針對駐外人員的名片，律定用國旗、國徽、梅花、外交部部徽等圖案，並統一名片格式，由於未同意使用台灣，因而引來駐外人員議論，認為這是針對在名片上自行印製台灣的外交人員，要求改正。駐外人員指出，根據電文附件，就連部分館處常在中華民國後面加註「台灣」也沒有，只能依循新規定辦理。

電文裡強調，基於駐外館處統一指揮原則，政府各機關派駐同一外館的人員，應採同一格式。換言之，不僅外交部，像是經濟部、僑委會等其他部會駐外人員的名片，同樣受規範。

外交部還在電文要求，駐外館處應「審視同仁現用名片」，「參考上述原則辦理」。此外，為利於駐外館處「對外識別的延續性」，日後名片的格式如有「重大變更」，也必須報外交部同意。

外交部內部並盛傳，四月間有國民黨立委在立法院外委會秀出照片，批評駐德國代表謝志偉在名片自行加上「Taiwan」，是「特立獨行」，要求外交部調整作法。外交部也在上週五罕見通電所有駐外館處，統一名片格式。

據悉，這份電文是由外交部研設會主責，經呈報同意後，而在上週五通電給外交部所有駐外館處。該電文在說明事由，先引用一百年八月時馬政府所發的外交部通電，藉此傳達這是延續過去規定的最新作法。

外交部並就駐外人員的名片格式做出明確規範，邦交國須在國旗、國徽、外交部部徽等圖案擇一使用，非邦交國在國徽、梅花、外交部部徽、或無圖案等擇一使用。名片尺寸、字體大小與字型等，均統一律定。電文上並列樣式附件供外館依循，邦交國就以中華民國為名，非邦交國則以代表處為名。

駐外人員形容，這些附件形同正面表列，就連部分館處常在中華民國後面加註「台灣」也沒有，只能依循新規定辦理。

對於外交部統一名片格式，卻排除使用台灣，民進黨立委陳亭妃受訪認為，外交部此舉顯然過於保守，當國際間現在正因疫情而超級肯定台灣，駐外人員也更努力在凸顯台灣的國際能見度，外交部怎還「自己拉回來」，她寧願相信這是外交部的「過度處理」。她認為可以訂定最基本的樓地板，但不應該去設定天花板。

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