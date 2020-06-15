釣魚台交鋒 陳其邁反擊蔣萬安：保護漁民每天在做

行政院副院長陳其邁15日參訪台灣人工智慧實驗室，針對高雄市長補選議題，陳其邁受訪強調應儘快讓高雄市政重開機。（記者羅沛德攝）

2020-06-15 12:45:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院國民黨團今日召開「蔡英文對日卑躬屈膝無力捍衛釣魚台主權」記者會，國民黨立委蔣萬安當場嗆聲說，陳其邁不敢在釣魚台辦「釣魚比賽」對此，行政院副院長陳其邁今日受訪回應，對於護漁跟保護主權的實際作為，不用在其他事項，再做任何不必要的一些評論。

陳其邁表示，對於捍衛台灣主權的決心是沒有任何的改變，我們的執法或者保護漁民，這都是每天都在做的工作，要透過外交的協商，那也必須透過實質。

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陳其邁指出，對於護漁跟保護主權的實際作為，不用在其他事項，再做任何不必要的一些評論。一致對外或是在整個工作上，國會跟行政院，大家能夠有一致的立場，這樣是比較好的方式。

針對是否應該到釣魚台上面宣示主權？陳其邁重申，平常不管是護漁，或者是在國防，甚至是在外交上的一些協商，這個就是展現我們捍衛主權的決心跟做法。

此外，國民黨議員羅智強日前酸言談及，陳其邁是有貪二代光環的加持，所以躺著都會上，建議跟陳菊一起，每年都要辦雙陳論壇，討論貪污除罪化。

對此，陳其邁受訪表示，選舉是在整個高雄市政的推動政務上，我想這個是國人共同的期待，一年多紛紛擾擾已經很多了，就把時間、力氣花到怎麼樣讓高雄更好，讓整個政策的發展、城市的發展能夠聚焦，這個比較重要。

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