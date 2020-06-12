釣魚台更名爭議 國民黨團批蔡軟骨、要求召返謝長廷

日本沖繩縣石垣市擬將釣魚台改名為「登野城尖閣」爭議，立法院國民黨團今發聲明，拋出意見讓蔡總統「五選一」，當中包含召回駐日代表謝長廷（見圖）赴國會給國人交代。（資料照）

2020-06-12 14:55:19

〔記者陳昀／台北報導〕日本沖繩縣石垣市擬將釣魚台改名為「登野城尖閣」，引發我國保釣團體抗議，蔡總統呼籲各方秉持「擱置爭議、共同開發」原則和平解決爭議。立法院國民黨團今發聲明痛斥自我矮化、卑躬屈膝、無力執法，「辣台妹」看到日本人就變成「軟骨妹」，拋出意見讓蔡總統「五選一」，當中包含召回駐日代表謝長廷赴國會給國人交代。

國民黨團表示，蔡政府只展現出「自我矮化、卑躬屈膝、無力執法」，今年3月應召開的「台日漁業委員會」至今未召開，也不派海巡署船艦強力護漁，任由日本政府欺負國人同胞，難道這就是蔡總統講的「擱置爭議，共同開發」？國人無法接受，漁民更是氣憤難平，為何自稱「辣台妹」的總統看到日本人就變成「軟骨妹」？

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國民黨團批評，謝長廷先前颱風期間推諉卸責，折損大阪代表處蘇啟誠處長，又引發假賀電風波，這次面對日本改名事件也毫無作為，已極度不適任，應該向國人說清楚講明白，黨團將在臨時會提案要求召回謝長廷赴立法院報告，給國人一個交代。

國民黨團表示，若蔡總統不知如何做有骨氣的總統，黨團具體建議可以做以下任何一件事展現政府「護主權、顧臺灣、護漁權」的氣勢。包含呼應國民黨主席江啟臣主張，朝野政黨領袖共同赴釣魚台登島，宣示主權；召見日本駐台代表泉裕泰表示抗議，若拒不回應則驅逐限期離境；召返駐日代表謝長廷返國赴國會給國人一個交代；比照前總統馬英九派遣海巡署船艦在釣魚台海域堅定捍衛主權護漁權；重啟台日漁業委員會，爭取我國漁民權益。

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